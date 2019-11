Adobe, Twitter y el NYT se alían para crear un sistema de atribución de crédito a imágenes que sirva para frenar bulos

Cuando se trata de dar atribución a creaciones de otras personas, las prácticas en las redes sociales no destacan precisamente por el respeto y el otorgamiento de crédito. Al contrario, en las redes sociales e incluso en los medios cada día vemos el uso sin escrúpulos de contenidos generados por otros a los que ni se pide permiso para utilizar su obra, ni se les cita. Es algo que repasamos recientemente con el caso de sinAzucar.org.

En este sentido, Adobe, Twitter y el New York Times han anunciado que están trabajando en un sistema para añadir atribución a imágenes, de forma que se recoja quién ha creado un contenido determinado, y si ha sido modificado por otros usuarios. Con este mecanismo, Twitter podría ofrecer, por ejemplo, una etiqueta de a quién pertenece un contenido, aunque aún no se han desvelado detalles técnicos en profundidad.

El nombre de la tecnología que están desarrollando es Content Authenticity Initiative (CAI), y es que Adobe lo enfoca mayoritariamente desde el punto de vista de la autenticidad. Por su parte, Marc Lavallee, del New York Times, afirmó en su presentación que "discernir noticias de confianza en Internet es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los consumidores de noticias hoy en día". Es decir, que con el desarrollo de CAI, el New York Times busca un enfoque de frenar desinformación que casa bastante bien con eventos en redes sociales.

Cuando hay disturbios o atentados, es muy frecuente ver en Twitter fotos sorprendentes e impactantes que en muchos casos poco tienen que ver con el momento al que se dice que pertenecen, y en muchos casos ni siquiera al país o lugar mencionado. Eso lleva a que aparezcan teorías de la conspiración que por mucho que se desmientan, calan. Si sobre las fotos se logra establecer un identificador que acredite más detalles y no puede desvincularse de la obra, esta realidad podría mejorar. Lo que han mostrado en una etiqueta de crédito de una imagen editada con Lightroom y Photoshop.

Good News for content creators: @scottbelsky announcing Content Authenticity Initiative in collaboration with @nytimes & @Twitter at @adobemax pic.twitter.com/s5UgwQf0GQ