Ahora puedes mirar vídeos de la naturaleza en tiempo real desde Google Earth

Eso sí, no intentes mirarlos desde otro navegador que no sea Chrome, pues simplemente no es compatible. Se trata de Voyager, la plataforma para contar historias de Google Earth, que a partir de ahora tendrá contenido en vivo.

Para comenzar Google se ha unido con Explore.org para mostrarnos imágenes del Parque nacional y reserva Katmai al sur de Alaska en los Estados Unidos y que es conocido por estár habitado por osos grizzly.

Gracias a esta nueva característica de Google Earth te encontrarás con varios puntos en el mapa desde los que puedes explorar diferentes regiones del parque y ver qué están haciendo los osos en ese momento.

Algunas transmisiones son en directo y otras nos muestran los mejores momentos del día. Principalmente osos cazando salmón, osos comiendo salmón, osos jugando con otros osos. Osos, osos, osos. Aunque también hay una cámara en vivo de la vista desde Montaña Dumpling.

A mediados de abril, Google Earth presnetó un nuevo diseño, mapas en 3D y visitas guiadas a lugares emblemáticos con Voyager, para que viajáramos por el mundo con la aplicación. Ahora con estas live cams llevan un poco más allá el concepto, y nos dan algo bastante hipnotizante que mirar, un premio de consolación para quienes no pueden poner los pies en esos sitos y ver sus maravillas en persona.

