Ahora puedes probar gratis durante seis meses el mayor rival de Photoshop: primera vez que lo hacen y sin letra pequeña

Cuando pensamos en un software de edición de fotos o de manera general de diseño gráfico se nos puede venir a la mente la suite de Adobe. Pero poco a poco hay un gran competidor que le está quitando el protagonismo. Hablamos de Affinity y su suite de herramientas que está haciéndose un hueco en el mercado y que ahora vas a poder tener gratis durante seis meses y sin letra pequeña tras ser comprado por Canva.

En un plan por hacerse a conocer entre el público, Affinity ha lanzado un plan gratuito muy agresivo en el que se ofrece seis meses de sus herramientas sin tener que pagar nada. Incluso aunque lo hayas probado antes.

Consigue Affinity gratis durante 6 meses y sin ofrecer información de pago

Te puedes llegar a pensar que hay letra pequeña en esta promoción, pero la realidad es que leyendo las condiciones nos encontramos una prueba gratuita sin trampa ni cartón. Para poder disfrutarla se va a tener que acceder a la web de Affinity y pulsar en Prueba gratuita. A partir de aquí se va a tener que introducir el correo electrónico para crear una cuenta y seguidamente obtener el enlace de descarga.

Finalmente, al instalar la suite de Affinity se solicitará iniciar sesión con esta cuenta de correo electrónico que estará asociado a la prueba gratuita. Todo sin introducir los datos de pago durante el registro. El software en prueba gratuita podrá ser usado en Mac, Windows y también en iPad. Con esto lo que quieren es que experimentemos las maravillas del flujo de trabajo entre diferentes sistemas operativos y dispositivos.

Esta prueba incluye un total de tres herramientas que son las siguientes:

Affinity Designer 2 : la aplicación preferida para poder realizar dibujos digitales, crear gráficos o logotipos.

: la aplicación preferida para poder realizar dibujos digitales, crear gráficos o logotipos. Affinity Photo 2: editar y retocar imágenes, creando composición fotográficas de varias capas y con ciertos de herramientas que harán que no se eche de menos a Photoshop.

editar y retocar imágenes, creando composición fotográficas de varias capas y con ciertos de herramientas que harán que no se eche de menos a Photoshop. Affinity Publisher 2: la herramienta dedicada al maquetado de libros, boletines, carteles, presentaciones...

Desde Affinity informan que las versiones dentro del plan gratuito estarán completas y no estarán limitadas a unas herramientas concretas. Además, el hecho de no introducir ningún método de pago hace que cuando acabe el periodo de prueba no se tenga que tener cuidado con cancelar la suscripción para evitar que te cobren. Simplemente, cuando llegue el último día de prueba se quedarán las apps "congeladas" hasta que pagues la correspondiente licencia. Y todo sin afectar a los archivos creados.

Algo a destacar también es que con el mismo ID de Affinity se va a poder acceder a la prueba gratuita en todos los dispositivos que tengas a tu alcance. Todo además sin tener marcas de agua en las creaciones que hagas. Insisten mucho que se va a tener la experiencia completa sin tener que pagar ni un euro durante 6 meses.

Esta es sin duda la gran excusa que buscabas para testear cómo funciona uno de los mayores rivales que hay ahora mismo en el mercado de Adobe. Y llega con una política realmente agresiva y sin apenas condiciones a tener en cuenta.

