Algunas Smart TV envían datos como ubicación o IP a Netflix, Google, Amazon, Facebook o Microsoft, según dos estudios

Al igual que con los altavoces inteligentes, sobre los televisores inteligentes o Smart TVs siempre ha recaído la sospecha de que no eran todo cuidadosos que debían ser a la hora de tratar con datos generados por sus usuarios, algo que recientemente el CEO de Vizio confirmó a The Verge, argumentando que fabricar televisores no smart sería más caro, porque los haría más difícil de monetizar.

Hoy, según dos estudios que hemos conocido por una noticia en el Financial Times, recibimos la información de que han observado que televisores inteligentes y dispositivos de Samsung, LG, Amazon (Fire TV) o Roku envían información a plataformas de streaming y servicios de publicidad online. Este envío de información se produce incluso cuando alguno de los dispositivos se encuentra en reposo.

Uno de los casos es Netflix, a quien alguno de estos dispositivos envía información sensible como dirección IP del usuario y ubicación, incluso aunque el usuario no tuviera cuenta de Netflix en el dispositivo. Lo mismo ocurre con servicios publicitarios como Google, o como Facebook, que ha reconocido que es común que los dispositivos les envíen información, pues tienen servicios como el botón de 'Me gusta' integrado. Esto último es algo que ya conocimos que ocurría en Android, aunque no tuvieras cuenta de Facebook.

Amazon, Google y Microsoft, entre las compañías más "contactadas" por las Smart tV

En uno de los estudios, el realizado por Universidad Northeastern y la Imperial College London, se afirma tras analizar el tráfico de los dispositivos que, como poco, las compañías contactadas por los dispositivos reciben, como mínimo, información sobre el dispositivo que se está utilizando, ubicación y posiblemente los momentos cuando las personas interactúan con él. Esta información es clave para saber a qué hora colocar los anuncios que más interese destacar, etc.

Sin embargo, a la vez que mencionan toda esta información, los investigadores dicen no saber qué más se envía, porque la información se transmite cifrada. Las compañías a las que más información se ha enviado son Google, Microsoft o Akamai, con Amazon siendo contactada por casi la mitad de los 81 dispositivos de la prueba. Además de los servicios y plataformas mencionadas, por ejemplo, Roku también envía a información a Adobe, o Samsung a Bell.ca y mixpanel, una compañía de telecomunicaciones canadiense y una agencia de analítica web.

Los estudios se han llevado a cabo en Estados Unidos y Reino Unido.

Contactados por el Financial Times, Netflix dijo que "la información que recibe de las Smart TV que no tienen sesión iniciada se limita a observar cómo Netflix rinde y aparece en esas televisiones. No recibimos ninguna información sobre otras aplicaciones o actividad en Smart TVs." Facebook mencionó que "es común para dispositivos y aplicaciones que envíen información a terceras partes", como antes hemos repasado.

Google, por su parte, ha dicho al periódico que "los desarrolladores de aplicaciones de Smart TV pueden utilizar los servicios publicitarios de Google para medir el rendimiento de los anuncios mostrados en su contenido. Dependiendo de las preferencias elegidas por el usuario, el desarrollador podría compartir datos con Google, similar a las usadas en anuncios en aplicaciones o en webs. Dependiendo del fabricante o del dueño de la aplicación, los datos enviados a Google podrían contener ubicación del usuario, tipo de dispositivo y qué está viendo el usuario en una aplicación para personalizar los anuncios".

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con las compañías fabricantes de dispositivos y plataformas que salen mencionandos en el artículo, y actualizaremos cuando recibamos respuesta.