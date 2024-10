Antonio Resines nos da 11 consejos buenrollistas para que todos quieran trabajar contigo: "Si llegas tarde, trae café con porras"

El popular actor español Antonio Resines ha sorprendido recientemente a sus seguidores en LinkedIn con una publicación que se aleja de su faceta cinematográfica y entra de lleno en el ámbito laboral.

Bajo el título "11 consejos para que todos quieran trabajar contigo", Resines ofrece una serie de recomendaciones que, con su característico tono humorístico, abogan por fomentar un buen ambiente de trabajo y promover la colaboración en los equipos.

A continuación, desglosamos los consejos de su lista:

1. Si llegas tarde, trae café con porras. Es la única excusa aceptable.

Este primer consejo combina humor con un recordatorio de responsabilidad. Llegar tarde a una reunión o al trabajo puede ser algo inevitable en ocasiones, pero compensar a los compañeros con café y unas ricas porras (dicen que los churros también funcionan) puede suavizar la situación. Resines subraya que, aunque la puntualidad es importante, la empatía lo es aún más.

2. Los elogios en público, las broncas en privado.

Un principio de oro en la gestión de equipos. Resines resalta la importancia de reconocer el buen trabajo de los compañeros ante los demás, pero reservar las críticas para una conversación privada, evitando situaciones humillantes que puedan dañar la moral del equipo.

3. ¿Te estás calentado? Haz una pausa, estírate y sonríe. Funciona, te lo prometo.

El estrés es inevitable en cualquier entorno laboral, pero el actor sugiere que antes de reaccionar impulsivamente, lo mejor para afrontar mejor los problemas es tomarse un respiro.

4. ¿La has cagado? Es una oportunidad genial para reírte de ti mismo.

Resines alienta a no tomarse los errores demasiado en serio. Reírse de uno mismo es una forma de aceptar las equivocaciones, aprender de ellas y avanzar sin quedarse atascado en la culpa.

5. No mandes emails largos. Nadie los lee. NADIE.

El intérprete advierte contra los correos electrónicos extensos (aunque hoy en día ya nos los puede resumir la IA) y aboga por la simplicidad: los mensajes breves y directos son mucho más efectivos para transmitir información sin perder la atención del lector.

6. Nunca subestimes el poder de una buena chorrada en el momento oportuno.

El buen humor en el trabajo puede resultar clave para aliviar tensiones y fomentar un ambiente distendido. Según Resines, una broma en el momento adecuado puede transformar el ánimo de un equipo.

7. A veces, "no sé" es la respuesta correcta.

Admitir que no se tiene todas las respuestas es una muestra de humildad y honestidad. Resines aconseja ver el hecho de decir "no sé" no como una debilidad, sino como una oportunidad para aprender (o, como mínimo, de no hacer perder el tiempo a los demás).

8. Decir "gracias" no cuesta un duro.

El agradecimiento es, para Resines, una de las herramientas más poderosas en cualquier relación, laboral o personal. Valorar y reconocer el trabajo de los demás fortalece las conexiones y mejora el clima de trabajo.

9. No te tomes demasiado en serio. Nadie más lo hace.

Este consejo refuerza la idea de que, aunque el trabajo es importante, no debemos perder la capacidad de reírnos de nosotros mismos ni tomarnos demasiado en serio. La ligereza es una cualidad valiosa en el día a día.

10. Si estás atascado, pregunta a la persona más divertida de tu equipo.

Cuando el trabajo se pone complicado, Resines sugiere que la creatividad puede venir de la persona más distendida del grupo. El humor y la frescura mental de algunos compañeros pueden ser claves para desbloquear una situación complicada.

11. Si alguien te ayuda, invítale a una caña. Es ley no escrita.

Finalmente, Resines destaca la importancia de la reciprocidad. Agradecer con un gesto, como invitar a una cerveza, es parte de ese reconocimiento informal que mantiene viva la camaradería en el equipo.

Imagen | Canal Sur Radio + Creazilla

