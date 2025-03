Las APK que permiten usar Spotify premium gratis se han desactivado: por qué es mala idea buscar una alternativa

Spotify se ha convertido en uno de los servicios de música en streaming más importantes en nuestro país. El 'problema' que presenta es que muchas personas no están dispuestas para pagar con el objetivo de conseguir las características premium del servicio, como por ejemplo eliminar la publicidad. Es por ello que optan por descargar una versión modificada de Spotify que ofrece el contenido premium, pero sin tener que pagar nada.

Para tener esta aplicación con Spotify premium, pero sin pagar, los usuarios optan por descargar una APK de internet que les brinde estas características. El problema llega cuando esta APK ha dejado de funcionar y genera un pequeño caos en redes que dejó ver la cantidad de personas que en verdad tenían descargada la APK en sus móviles para evitar pagar el servicio.

Las APK de Spotify 'se han apagado' generando el caos

Este tipo de prácticas la verdad es que se habían llegado a normalizar bastante, siendo un auténtico meme el hecho de pagar si ya se podía descargar una APK que te brindaba el acceso gratuito. Pero esto ya se ha acabado (en parte), puesto que Spotify ha tomado medidas contra estas APK dejando a muchos usuarios sin poder acceder al contenido premium desde ellas. Aunque siempre hay una 'puerta trasera' para saltar esta limitación.

En redes sociales no hemos parado de ver diferentes mensajes en los que se recoge la 'pena' de que ya no se va a poder escuchar música gratis con esta APK. Incluso hay usuarios que tienen varias APK descargadas diferentes (o que han intentado descargarlas para poder comprobar si alguna funciona) y todas se han convertido en inútiles. Esto hace que toda la información que se contenía en ellas, como por ejemplo las listas de reproducción, no se puedan rescatar.

Lo mejor es no buscar alternativa. Los usuarios ya tratan de buscar de manera desesperada una solución a este bloqueo de la APK. Y no es para nada recomendable. Debemos recordar que las APK son archivos que se encuentran en la red y que no pasan ningún filtro de seguridad como si tienen las apps en las tiendas de aplicaciones.

El hecho de no tener estos filtros de seguridad hace que pongamos en 'riesgo' nuestro dispositivo móvil ya que estamos brindando acceso a una aplicación que no tiene garantías de seguridad a sus espaldas. Quién la ha desarrollado o qué permisos le estamos concediendo son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos. Precisamente porque estas APK pueden ser en realidad malware que tratarán de robar tu información personal almacenada en el móvil.

El baneo parece recaer en las cuentas de Spotify. Los usuarios han ido compartiendo diferentes vídeos para poder mostrar posibles soluciones a este problema. Muchos de ellos coincidían que el problema estaba en la cuenta de Spotify asociada a la APK, haciendo que crear una nueva daba solución a este fallo que vimos en la tarde de ayer. Si bien, estas cuenta ssi funcionaban en la versión oficial de la aplicación de Spotify, haciendo que cualquier cambio se pueda hacer desde ahí para luego migrarlo al servicio externo.

Otros usuarios no cesaban en buscar otra APK de manera desesperada a través de publicaciones o comentarios en redes sociales, destacando una por encima de otras: Spotube.

Lo que está claro es que Spotify tiene un grave problema a sus espaldas con este tipo de APK que se pueden instalar únicamente en Android. Debemos recordar que iOS no permite la instalación de este tipo de archivos descargados de la red con tanta libertad como Android. Estos lo que hacen es quitar una buena parte de potenciales suscriptores a Spotify es lógico que estén tratando de ponerse las pilas y bloquear el acceso a la APK a este tipo de usuarios.

