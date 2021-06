Apple iCloud+ llega con nuevas funciones de privacidad con su propio VPN gratis llamado Private Relay

Apple anunció durante el evento para desarrolladores, el WWDC 2021 (Conferencia Mundial de Desarrolladores o, en inglés que está ampliando iCloud con un nuevo conjunto de características en un servicio llamado iCloud+ o iCloud Plus.

El servicio de almacenamiento en la nube incluirá ahora acceso a una VPN gratis, además de novedades de seguridad en el correo electrónico y almacenamiento ilimitado para lo que graben las cámaras de seguridad domésticas habilitadas para HomeKit.

Una de las más importantes de las novedades es la relacionada con su nube. En su obsesión por la privacidad, Apple ha añadido nuevas protecciones a la hora de navegar y conectarse por Internet, como Private Relay, esencialmente un VPN integrado. Aunque la empresa no ha llegado a denominarlo como VPN, en la práctica, las funciones que han definido, hacen lo mismo.

La VPN, a la que ha llamado Private Relay, dirigirá tu tráfico de Internet para enmascarar quién navega y de dónde proceden esos datos. Para esta tarea, la información pasa por dos sistemas distintos. Uno que se encarga de ocultar la dirección real del usuario con una IP anónima para que la web no pueda determinar su ubicación. El segundo de ellos descifra la web que se quiere visitar y la reenvía a su destino.

Es prácticamente lo que hace un VPN, aunque con menos funciones de personalización ya que por ejemplo no podemos escoger nuestra ubicación, siendo este uno de los principales atractivos de los VPN.

Otras funciones como parte de iCloud+

Este servicio en la nube también ofrecerá una nueva funión de correo electrónico "desechable", denominada Hide My Email, que permite a sus usuarios crear direcciones de correo electrónico de un solo uso que se reenviarán a tu cuenta real. De esta manera, el usuario puede proporcionar un correo electrónico que no es el suyo real a un servicio en el que no confía por si comienza a enviar spam.

Por otro lado, la nube de Apple también incluirá almacenamiento ilimitado para los vídeos que recogen las cámaras de seguridad domésticas habilitadas para HomeKit. Actualmente hay que pagar por al menos 200 GB de almacenamiento en iCloud para grabar vídeo de una cámara.

De acuerdo con The Verge, se supone que todas las funciones están incluidas en los planes existentes de iCloud sin coste adicional. Sin embargo, Apple no dijo si la función estaría disponible a través de sus planes más baratos, que actualmente no admiten el almacenamiento de vídeo de HomeKit.

En el encuentro presentó la nueva versión de macOS Monterey, anunció novedades en Swift Playgrounds, en iPadOS 15 y en FaceTime. Otra de las novedades fue su Apple Music Spatial Services con Dolby Atmos (servicio espacial) que, como esperábamos, está disponible desde hoy con música de alta calidad.