Así es como un ciberataque ha llevado a declarar emergencia nacional en uno de los países más pácificos del mundo

Costa Rica ocupa el puesto 39 de los 163 que analiza el Índice de Paz Global. No tiene ejército ni Fuerzas Armadas como tal, aunque sí contaría con el apoyo de Estados Unidos en caso de necesidad: según el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, países como los EEUU están técnicamente obligados a brindar servicios militares a Costa Rica, por ejemplo, en caso de que los necesite.

Aún así, en este contexto, Costa Rica acaba de verse obligada (o en la necesidad) de decretar una emergencia nacional. Y todo a causa de una lista de ciberataques que han paralizado muchos de sus procesos administrativos y expuesto información de gran importancia.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, declaró la emergencia nacional a causa de los ciberataques que han sufrido varias plataformas del Estado atribuidos a la banda rusa de hackers Conti Ransomware.

Todo empezó con el grupo de ciberdelincuentes Conti, que llegó a amenazar públicamente con "derrocar al gobierno mediante un ataque cibernético" en un mensaje que envió al gobierno de Costa Rica y también a la administración del gobierno de Estados Unidos.

Hace unos meses publicamos famosos grupos de ransomware como Conti y CoomingProject publicaron mensajes diciendo que apoyaban al Gobierno Ruso y que "contraatacarían con todo a las infraestructuras críticas del enemigo". Ese enemigo bien pueden ser EEUU y otras naciones de Europa.

🚨 #Conti's latest message to Costa Rica 🇨🇷 and Biden's 🇺🇸 administration 👇...



In their message, the group states to have increased the #ransom payment to 20M and warns that "soon everyone attached to the presenter will start receiving non-urgent calls from us"#ContiLeaks pic.twitter.com/70zJGTBdBB