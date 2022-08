Un ataque a Solana que no encuentra solución lastra aún más una de las mayores criptomonedas del mundo

Se ha hecho público un ciberataque a la criptomoneda Solana, dirigido a miles de criptocarteras, y que hace unas horas ya había costado a los usuarios más de 5 millones de dólares (con el paso de las horas probablemente la cantidad sea mucho mayor).

La cuenta de Twitter Solana Status confirmó el ataque, señalando que hasta el miércoles por la mañana, aproximadamente 7.767 billeteras se habín visto afectadas por el exploit. La estimación de Elliptic es superior: apuntaba a 7.936 carteras. Esto fue en un día, ya que fue el martes por la tarde cuando los usuarios comenzaron a reportar que sus criptocarteras estaban vacías.

After an investigation by developers, ecosystem teams, and security auditors, it appears affected addresses were at one point created, imported, or used in Slope mobile wallet applications. 1/2