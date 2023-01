Banean a uno de los streamers más populares de Twitch por probar dulces con cannabis en directo

Hay creadores de contenido a los que sus directos se les van de las manos. Es el caso de Kai Cenat, popular streamer de Twitch que ha sido baneado recientemente de la plataforma. Aunque la razón oficial aún no ha sido compartida, es muy probable que su último directo tenga algo que ver. Y es que el creador de contenido decidió probar dulces de marihuana ante miles de espectadores.

La cosa no acabó ahí, ya que poco después de ingerir la sustancia, Cenat se mostró abatido, estando durante minutos en un estado deplorable al frente de la cámara. Pocas horas después de su emisión en directo, el creador de contenido advertía de su baneo por medio de un tuit.

La popularidad de Kai Cenat llegó hasta tal punto que en 2022 se coronó como el creador de contenido con más suscriptores de Twitch durante un tiempo, por encima incluso de personalidades como xQc, quien suele ostentar ese puesto. Sin embargo, parece que estará durante un tiempo sin emitir directo, ya que la plataforma le ha prohibido retransmitir en Twitch.

While the reason is not clear yet, viewers are speculating it could be related to having edibles on his stream pic.twitter.com/92TgyzAKYq