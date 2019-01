Bird Box Challenge, el último reto tonto en Internet que incluso Netflix te ruega que no hagas

'Bird Box' es uno de los más recientes estrenos de Netflix, la película protagonizada por Sandra Bullock que según la empresa fue vista por 45 millones de usuarios en sus primeros 7 días, se ha convertido en un fenómeno en la red generando infinidad de memes por la situación de sus protagonistas de ir casi todo el filme con los ojos vendados.

Y, como en Internet la sabiduría es infinita y la estupidez también, ahora la película se ha convertido en la inspiración para un nuevo reto. El "Bird Box Challenge" es todo risas hasta que a la gente se le va la olla y se ponen en situaciones de riesgo por hacerse los graciosos.

Cuando la gente empieza a publicar vídeos como esos, terminamos con Netflix pidiendo que por favor se detengan. "No puedo creer que tengamos que decir esto, pero: POR FAVOR NO SE HAGAN DAÑO CON ESTE BIRD BOX CHALLENGE. No sabemos cómo empezó y apreciamos el amor, pero Boy y Girl tienen un solo deseo para 2019 y es que no termines en el hospital por culpa de unos memes".

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.