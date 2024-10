China está usando Starlink para detectar drones de Estados Unidos. Todo sin que Musk o SpaceX lo sepan

Elon Musk con SpaceX se han empeñado en "dominar" el espacio que rodea a nuestro planeta gracias a los satélites de Starlink y que tienen como objetivo ofrecer internet a los lugares más recónditos de la Tierra. Pero hay un problema: algunos países como China están usándolos con un objetivo totalmente diferente para rastrear aviones como si se tratara de un radar militar.

Los medios de comunicación en China han recogido la existencia de proyectos de investigación que usan estos satélites para poder rastrear de manera sigilosa los aviones militares de Estados Unidos. Todo sin que Starlink o Elon Musk sea conocedor o haya autorizado este uso.

Starlink está siendo usado con fines militares

Los aviones militares son importante que pasen desapercibidos a las ondas que se envían por parte de los radares que se envían desde tierra y rebotan en su fuselaje. Pero con ciertas tecnologías se consigue dispersar estos rayos de radar que llegan al fuselaje para evitar que sea detectado con la tecnología Stealth. Algo que está pensado sobre todo para los drones de pequeño tamaño que pueden pasar más desapercibidos.

Pero los investigadores no quieren que los objetos de pequeño tamaño como los drones pasen desapercibidos. Es por ello que han usado las señales de radio que envían los satélites de Starlink para detectarlo. El funcionamiento es simple: las ondas de radio están constantemente emitiéndose y al detectar un dron es posible que se dispersen. Esta turbulencia de señal es la que detectan desde tierra con una antena para determinar la posición del dron.

El sistema está siendo diseñado para poder detectar pequeños movimientos del dron como el de sus hélices. Pero quieren ir más allá para perfeccionar el algortimo para detectar los F-22 y F-35 de Estados Unidos. Lo que se tiene que hacer es ampliar el tamaño de la antena que se usa para recibir la información y es posible que se detecten aviones de gran tamaño.

Este sistema también permite que la detección se dé pasivamente. Esto quiere decir que desde tierra no se están emitiendo ondas de radar que puede ser detectado por el avión de combate como una alerta de que lo están viendo. E incluso estamos ante un sistema que no sería vulnerable a los misiles antirradares. Todo gracias a los satélites que Elon Musk no para de poner en órbita y sus ondas de radio.

China tiene un interés especial en esta tecnología debido a su conflicto militar con Taiwán y una inminente invasión china. Con estas posibilidades se podría detectar fácilmente si aviones de Estados Unidos están acercándose a su espacio aéreo para poder apoyar a Taiwán.

SpaceX podría tomar la decisión de desactivar sus satélites cuando pasen por esta zona, aunque afectaría a otros países como por ejemplo Japón o Filipinas que verían interrumpido su servicio. Lo mismo ocurre con cambiar su trayectoria para que no pasen por las costas más críticas del espacio aéreo chino. De esta manera, la solución que se plantea es realmente complicada ante un problema militar grave.

