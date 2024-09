Han encontrado una antena ilegal de la compañía de Elon Musk en un buque de guerra. Starlink ha demostrado de qué es capaz

Estas últimas semanas Starlink está siendo uno de los grandes protagonistas en el campo tecnológico. Desde que la justicia brasileña ordenara acabar con la actividad de X en el país, incluso con sanciones si se utiliza una VPN, Elon Musk no dudó en afirmar que su red de internet no cumpliría con el corte de acceso a la plataforma. Aunque finalmente tuvo que ceder ante la justicia para no ir escalando el conflicto y acabar con duras sanciones a sus espaldas.

Y es que a priori la red de satélites de Starlink es una gran idea para acceder a internet en sitios que son muy recónditos y no llega internet a través de cable. Hablamos de países que todavía no están del todo desarrollados o en un terreno muy alejado de pueblos o ciudades donde a las operadoras no les interesa montar su infraestructura. Y aunque la idea es buena, hay gente que está usando las antenas de Starlink hasta en buques de guerra.

Starlink para conectarse a internet en un barco militar

Has oído bien, Starlink ha estado presente en los buques de guerra que pasan semanas en alta mar. Así lo ha publicado el portal Ars Technica en una publicación donde relatan como miembros de la tripulación de la embarcación USS Manchester instalaron sin autorización una antena secreta de Starlink en el propio barco para tener acceso a internet.

Esto es algo que parece inofensivo, pero la realidad es muy grabe al ir contra las normas de la Marina de Estados Unidos. Una antena que se encontró tras detectarse una red Wifi llamada 'STINKY' que se traduce como 'apestoso' en castellano. Una acción realmente grave al ir contra las normas de la Marina que con esta medida tratan de evitar riesgos en ciberseguridad y espionaje sobre una embarcación crítica. No es una tontería hablar de un gran buque de guerra.

Tal fue el gran interés de tener internet en el barco, seguramente para no aburrirse, que incluso la Jefa de Comando Senior, Grisel Marrero, mintió sobre su existencia falsificando informes para que nadie pillara que estaban usando una antena de la empresa de Musk. Y es que poco les impidió gastar los 2.500 en el dispositivo e instalarlo al aire libre para comenzar a unirse a la red.

Pero había un problema con la red de internet: no llegaba a todo el barco. Esto hizo que comenzaran a comprar en alguna de sus paradas en tierra diferentes repetidores y amplificadores. Algo que hizo que cada vez más personas vieran la red 'STINKY', obligándoles a cambiar el nombre para que se asemejara a una impresora inalámbrica.

Y la historia no tiene un final feliz. Finalmente, un trabajador de SpaceX se presentó en el busque para instalar de manera autorizada un dispositivo. Aquí dio la voz de alarma sobre que en el buque había un satélite que proporcionaba internet a la tripulación, derivando en diferentes castigos y también una pérdida de cargo para la responsable que llegó a falsificar informes para ocultarlo. Todo por atentar contra la seguridad de las operaciones del país.

