La Chrome Web Store dejará de proporcionar una API de pagos para extensiones, y es una mala noticia para pequeños desarrolladores

El pasado mes de enero, Google anunció que paralizaba la publicación en la Chrome Web Store de extensiones y otros complementos de su navegador que requiriesen algún tipo de pago. El motivo de tal decisión se debía a una reciente avalancha de transacciones fraudulentas relacionadas con algunas de esas extensiones.

Las extensiones de pago no representan un porcentaje muy significativo de las publicadas en la Chrome Web Store, según Extension Monitor: de las aproximadamente 190.000 extensiones, sólo en torno al 9% son de pago o implementan compras in-app. Y el porcentaje se reduce al 2,6% cuando hablamos del número de instalaciones.

El cierre temporal que se convirtió en permanente

Esta situación se mantuvo durante aproximadamente un mes, tras lo cual los desarrolladores podrían volver a enviar sus creaciones a la Chrome Web Store para que fueran debidamente revisadas y publicadas.

Pero en marzo, Google envió un mail de disculpa a los desarrolladores: a causa de los "retos provocados por la pandemia", la compañía deshabilitó nuevamente la publicación de esta clase de extensión en de la Chrome Web Store por un período indeterminado.

Pero ahora, medio año más tarde, sabemos por fin cuándo volverá a habilitarse: nunca. El cierre temporal se ha convertido en permanente. Y las extensiones ya publicadas dejarán de poder realizar transacciones el próximo mes de febrero.

El lunes, Google envió un nuevo correo a los desarrolladores dándoles las malas noticias:

"Cuando lanzamos la Chrome Web Store hace 11 años, nuestros desarrolladores no tenían muchas formas de cobrar a los usuarios". "[Pero] hoy en día existe un ecosistema próspero de proveedores de pagos que ofrece un conjunto de funciones mucho más diverso de lo que podría proporcionar un solo único podría esperar". "Ahora que nuestros desarrolladores tienen tantas opciones excelentes entre las que elegir, podemos suspender cómodamente nuestra propia integración de pagos".

De hecho, al contrario de la política seguida por Apple en su App Store, Google nunca ha exigido que los desarrolladores recurran a su propio sistema de pagos, por lo que ya hay numerosas extensiones que recurren a servicios de terceros como Braintree o Stripe.

Sin embargo, dar el paso a estos servicios no es una opción factible para todos los desarrolladores.

Google no obligaba a los desarrolladores a utilizar su API de pagos, pero muchos optaban por ella porque las comisiones eran mucho menores que las de sus rivales.

Quejas de los desarrolladores

Jeff Johnson, desarrollador de la extensión 'Stop the Madness', comentaba a The Register que para pequeños desarrolladores de extensiones que no generan enromes ventas, "los pagos de la Chrome Web Store son perfectos" al proporcionar una "cantidad decente de ingresos secundarios" gracias a que Google sólo venía exigiendo un porcentaje del 5% de sus ingresos.

Pero muchos de los nuevos proveedores exigen a los desarrolladores comisiones de hasta el 30%. "Invertir en los recursos de ingeniería para cambiar a otro proveedor de pagos sencillamente no me merece la pena".

Por ahora, Johnson ha subido el precio de su extensión al máximo para disuadir a posibles nuevos compradores.

"Todavía no estoy seguro de cuáles son mis opciones. Google casi no ha brindado orientación ni recursos. Su 'solución' para los desarrolladores es esencialmente 'estás solo en esto'".

Peor aún: Johnson cuenta que, al iniciar sesión en Google Pay para exportar todo el historial de pedidos de sus clientes, descubrió que los registros sólo se remontan a un año (lleva dos en a tienda),

"Por lo que incluso si los clientes se comunican conmigo directamente, no necesariamente puedo buscar sus pedidos. Toda la situación es un desastre ".

Imagen | no money by Gregor Cresnar from the Noun Project