Cómo ver el fútbol por televisión sin problemas esta jornada: en qué han quedado las incidencias de DAZN de la semana pasada

Este fin de semana no habrá problemas para ver los partidos de LaLiga Santander en las plataformas televisivas de pago. No, al menos, según aseguran las tres plataformas titulares de los derechos de emisión, buscando dar respuesta a las dudas de los usuarios que temen que se repita el fiasco del pasado fin de semana, cuando los usuarios de Movistar y Orange TV no pudieron tener acceso al Barcelona / Rayo Vallecano emitido por DAZN.

Esta emisión de partidos de DAZN a usuarios de plataformas rivales formaba parte del acuerdo que permitió repartirse los derechos de emisión entre las tres compañías. Originalmente, el acuerdo sólo contemplaba que dichos usuarios tuvieran acceso a las emisiones de DAZN descargando la app de ésta y dándose de alta en la misma…

…pero la semana pasada la infraestructura de DAZN no fue capaz de procesar el aumento de la demanda de registros y de solicitudes de autentificación, lo que provocó que la mayor parte de los suscriptores no pudiera ver (parcial o completamente) el partido entre blaugranas y franjirrojos.

Eso forzó a las tres plataformas a llegar a un acuerdo de emergencia que permitiera a Orange y Movistar retransmitir los partidos de DAZN directamente en sus plataformas, sin necesidad de que sus clientes iniciaran sesión en apps ajenas, lo que permitió retransmitir sin problemas el resto de partidos de la jornada.

Ahora sabemos que ese acuerdo, aunque temporal, seguirá vigente esta segunda jornada, según han confirmado Movistar y Orange en sendos comunicados:

"Para garantizar el acceso de los clientes Movistar a todos los partidos y desde cualquier dispositivo, los canales de fútbol de DAZN también estarán disponibles en la App M+". "Debido a problemas técnicos ajenos a Orange, ha habido incidencias en el acceso a la app DAZN para el visionado de los partidos. Para que nuestros clientes puedan acceder, hemos incorporado temporalmente los canales de DAZN LaLiga dentro de nuestra app Orange TV".

El partido en abierto, emitido por GOL, corresponderá una semana al paquete de Movistar, y la siguiente al de DAZN

DAZN no ha querido ser la única que no diga 'esta boca es mía' y también ha reivindicado sus esfuerzos para que los usuarios puedan ver este fin de semana el fútbol de Primera sin incidencias:

"DAZN está comprometida con ofrecer la mejor experiencia a los aficionados al deporte de todo el mundo. Todo el esfuerzo técnico está centrado en garantizar la estabilidad de la plataforma y asegurar que todos los aficionados puedan disfrutar de los partidos y el resto de competiciones de este fin de semana como venimos haciendo desde hace ya tres años en España".

Un vistazo a… IPTV: cómo funciona y qué son las listas de canales m3u

Partidos que emite directamente Movistar

Espanyol / Rayo Vallecano: Viernes 19 de agosto a las 20:00 h. (además, por abierto en Gol Play, antiguo Gol TV)

Viernes 19 de agosto a las 20:00 h. (además, por abierto en Gol Play, antiguo Gol TV) Mallorca / Betis: Sábado 20 de agosto a las 19:30 h.

Sábado 20 de agosto a las 19:30 h. Athletic Club / Valencia: Domingo 21 de agosto a las 17:30 h.

Domingo 21 de agosto a las 17:30 h. Real Sociedad / Barcelona: Domingo 21 de agosto a las 22:00 h.

Domingo 21 de agosto a las 22:00 h. Girona / Getafe: Lunes 22 de agosto a las 22:00 h.

Los acuerdos de Orange le permiten emitir todos los partidos de LaLiga esta temporada

Partidos que emite DAZN