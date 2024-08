Compra una tarjeta gráfica por Amazon y le estafan con una caja vacía y sin poder obtener una devolución: no se fijó en un detalle

Realizar compras por Internet nos ofrece múltiples beneficios, entre ellos la posibilidad de tenerlo todo a un clic de distancia y que en pocos días (incluso en horas) tengamos nuestro pedido listo. Sin embargo, como es lógico, debemos tener mucho cuidado dónde y cómo compramos, pues las estafas están a la orden del día y, a pesar de que compremos en Amazon, eso no nos garantiza que nuestro pedido llegue sano y salvo.

Es precisamente lo que le ha pasado a un usuario, quien ha compartido sus vivencias en Reddit. Y es que tras haberse gastado un buen dinero en la tarjeta gráfica más potente del mercado actualmente (una Nvidia GeForce RTX 4090), acabó con una caja vacía y sin posibilidad de devolver el producto para obtener un reembolso. Te contamos más bajo estas líneas.

Un paquete más ligero de lo esperado

Adquirir una tarjeta gráfica es un paso importante en la carrera de todo apasionado de los videojuegos en PC. También suele ser una de las piezas de hardware más caras del sistema, por lo que muchos están muy pendientes de las ofertas que haya en el momento. Un usuario quiso actualizar su PC con una jugosa RTX 4090, pero lo que le llegó a casa tan solo fue decepción.

El paquete estaba completamente vacío, tal y como muestra a través de una imagen en una publicación de Reddit. Sin embargo, a pesar de los consuelos por parte de la comunidad de r/pcmasterrace, muchos también le explican que él también ha tenido parte de culpa. Y es que no prestó atención de qué vendedor se trataba dentro del marketplace de Amazon.

Este es un importante detalle, ya que no es lo mismo un producto vendido y distribuido por Amazon que uno vendido por una tienda de terceros o particular que utiliza el marketplace de Amazon. Lo segundo no significa que vayas a ser estafado siempre, pero hace que uno deba fijarse más en las valoraciones del vendedor, algo que ocurre en otros marketplaces como eBay, o en las plataformas de comercio electrónico chino como AliExpress, Temu o Shein.

“Acabo de buscar en Google ‘TKF Electronics Store’. Había un hilo entero en este sub sobre la misma oferta de esta engañosa tienda,” explicaba un usuario en la publicación. Al parecer, se trata de un vendedor muy poco fiable que ha sido protagonista de anteriores estafas.

Ahora, el usuario no puede devolver el producto a pesar de haber enviado a Amazon una prueba fotográfica de la caja vacía junto al transportista que le trajo el producto. El servicio técnico rechazó la solicitud, y ahora tiene en su casa una caja vacía sin posibilidad de solicitar un reembolso. Además, su cuenta fue bloqueada, por lo que tampoco podía dejar una reseña en los comentarios del producto.

El usuario afirma que lleva más de un mes intentando obtener una devolución sin respuesta. Además, despide su publicación con un mensaje: “No seas como yo, no te dejes estafar”. Muchos le han recomendado escalar el problema hacia una persona con mayor poder de gestión en Amazon, o incluso hablar con el banco para explicarles que ha sido estafado. De momento, el usuario sigue sin obtener respuesta.

