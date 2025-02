Compró un disco duro de 1 TB y se le rompió a los tres años. Al abrirlo se dio cuenta de que le habían estafado

La compra de hardware a través de internet puede no salir siempre de la mejor manera. Ya lo hemos visto en el pasado con diferentes sorpresas que han surgido en torno a la compra de discos duros o unidades USB que no se correspondían con lo que se marcaba en el anuncio. En el día de hoy tenemos una nueva historia que se ha publicado en Reddit sobre una unidad de almacenamiento que no era lo que aparentaba. Aunque era realmente barata por lo que ofrecía.

Este usuario reconoce en Reddit que hace tres años compró un disco duro mecánico externo que un usuario de Reddit abre un disco duro USB roto después de 3 años y se lleva una desagradable sorpresa conectaba a su ordenador para poder almacenar información, pero tres este tiempo dejó de funcionar. Al abrirlo es cuando se encontró la verdadera sorpresa.

Un disco duro que no cumplía con lo prometido

Todos esperábamos que al contar con un disco mecánico externo en su interior se debían encontrar todas sus piezas como los plazos, el cabezal de lectura, el electroimán... Pero al abrirlo no había nada de esto, sino que había un chip de memoria flash que estaba conectado a través de un adaptador y unos pocos cables que iban hacia la carcasa del “disco”.

De esta manera, durante tres años se encontró que no estaba usando el producto que él tenía en la mente, sino que estaba usando un simple pendrive en una carcasa. Un nuevo caso de "sorpresas" que hay dentro de estos discos duros y que permite evidenciar el problema con este método de estafa al tener como reclamo un precio económico por grandes prestaciones.

Uno de los detalles que podría desvelar la mentira es el peso del disco duro externo. Para ello el fabricante puso una placa de hierro en uno de sus lados para que al cogerlo nadie pensara que estaba hueco por dentro con una simple unidad flash.

Una unidad flash que en teoría debía ser de 1 TB que fue lo que compró el afectado, pero que obviamente no se corresponde con ello. Esto hace que nos venga a la mente el pensamiento de que el fabricante había flasheado la unidad con el objetivo de aumentar de manera ficticia su capacidad.

El afectado reconoce, ante los diferentes comentarios de mofa que hay en Reddit, que nunca se percató que no se escuchaban los clásicos ruidos que tiene una unidad de almacenamiento mecánica y tampoco de que la velocidad era mucho más reducida a lo que se podría esperar de un disco duro mecánico externo.

Aquí nuevamente vemos las grandes precauciones que debemos tener cuando vamos a comprar un producto tecnológico en alguna web como puede ser AliExpress o Shein donde los precios son ridículos y no se corresponde con lo que se esperaría. Con estos precios tan bajos puede llegar una sorpresa como esta que hemos relatado en la que el producto no se corresponde con lo que esperábamos.

