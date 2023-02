El creador de Gmail afirma que Google sufrirá con la inteligencia artificial: esto es lo que opina sobre el devenir de la compañía

Llevamos ya un buen tiempo en el que la inteligencia artificial se encuentra cada vez más en boca de todos. Esto no es extraño, pues recientemente hemos conocido herramientas que nos han permitido descubrir una pequeña parte de las aplicaciones que puede tener la IA en nuestro día a día.

Ejemplos de herramientas que han pegado el pelotazo son DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney para la generación de imágenes por medio de una sencilla descripción en texto, o ChatGPT, que ha puesto la industria patas arriba con sus sorprendentes respuestas.

Tras estas atractivas propuestas son muchos los usuarios que vemos en redes sociales y en foros opinando sobre ello, aunque es también interesante conocer qué es lo que piensan sobre este tipo de herramientas aquellas personas que pertenecen a la industria. En este caso, Paul Buchheit, considerado el padre de Gmail, tiene una respuesta clara sobre el devenir de Google y la IA.

Las tecnológicas llevan años intentando lanzar una inteligencia artificial que pueda comunicarse largo y tendido sobre cualquier tema y ayudarnos con nuestras tareas si es preciso. Ejemplos ha habido decenas, aunque actualmente ChatGPT es una de las IAs que más se acercan hacia este propósito.

Y dado que las inteligencias artificiales y chatbots están ahora en boca de todos, Paul Buchheit, conocido como el creador y desarrollador de Gmail, ha querido también hablar al respecto. Su discurso ha sido tajante con respecto al devenir de Google. Y es que según Buchheit, "la compañía estaría solamente a uno o dos años de una disrupción total".

