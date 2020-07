Creía haberlo visto todo en plagios de software hasta que vi cómo ha clonado a Zoom esta app de videollamadas

En el mundo software es muy común que unas compañías se inspiren en otras o copien sus ideas. Por ejemplo, recientemente es lo que se le ha achacado a Apple con iOS 14. En redes sociales se ha criticado mucho que sus novedades ya estaban en Android en formas muy similares hace muchos años. Es el cuento de nunca acabar, pues ambos sistemas operativos han bebido a su vez mucho de otros, como webOS.

Sin embargo, hay casos en los que la "inspiración" va a más y puede considerarse plagio. Es lo que ha ocurrido con JioMeet, una nueva aplicación de videollamadas que ha clonado muchísimos aspectos de la interfaz de Zoom. Ya el icono es muy sospechoso, porque tiene un fondo azul y una cámara de vídeo en la misma orientación que el icono de Zoom, pero me he topado con este hilo de Twitter y han saltado todas mis alarmas.

JioMeet copia al 100% muchas partes de Zoom

En el hilo se compara la versión de Android de ambas apps, pero en iOS, como es mi caso, son incluso más calcadas. Las dos aplicaciones que vemos en la imagen principal del artículo no son la misma, lo prometo. En el centro vemos a JioMeet y en la derecha a Zoom. Son tan parecidas que cuesta distinguirlas para escribir el artículo. A simple vista, lo que cambia es que la fuente en el clon está en negrita.

Incluso sabiendo las pequeñas diferencias que hay, llegas a creer que estás en Zoom cuando estás en JioMeet.

Las pantallas de inicio de sesión no se parecen tanto como la que las aplicaciones presentan una vez hemos hecho login, pero como veremos en la siguiente imagen, la copia es clarísima, tanto en forma como en fondo. Aquí sí es cierto que cambia el color y las imágenes, pero representan exactamente lo mismo. Si ponemos el idioma del smartphone en inglés, ambos textos coinciden palabra por palabra.

En las imágenes del centro, Zoom. En las laterales, JioMeet. Solamente cambia el color de fondo y las imágenes, que tienen exactamente la misma filosofía.

Lo mismo ocurre cuando queremos iniciar una llamada desde la parte principal de la aplicación. Cambia el tamaño del dibujo de los bocadillos de conversación y que en JioMeet, a la derecha, existe la opción de "Contact Request". Además, en la barra inferior, JioMeet ofrece una opción de ayuda que no está presente en Zoom. En la interfaz de comenzar una reunión, todo es igual, ambas funcionan con identificadores y permiten iniciar con el vídeo quitado. Pero Zoom lo tiene desde mucho antes, claro.

Por último, en la interfaz de "Schedule", donde organizaremos reuniones que no tendrán lugar ahora mismo, sino en un momento futuro, también hay muy pocas diferencias. Volvemos a ver que en JioMeet impera el uso de la negrita, y que la zona horaria de JioMeet es la india y no la europea de Zoom, pero no hay mucho más allá. En JioMeet, además, no se da la opción de usar el identificador personal.

Las similitudes entre ambas aplicaciones son sorprendentes. Tanto, que cabe preguntarse si al pertenecer JioMeet a Jio, una gran empresa de telecomunicaciones de India, Zoom tomará medidas legales. Es inaudito un plagio de esta profundidad.