Dalas Review hacía firmar un contrato de confidencialidad a sus parejas. Una jueza lo ha anulado

El youtuber Dalas Review está pasando estos últimos meses en boca de muchas personas por las resoluciones judiciales que están surgiendo y que llevaban años pendientes. La última de ellas está relacionada con el contrato de confidencialidad que hizo firmar a su expareja y que ha quedado anulado por sentencia judicial, según El Diario. Aunque ya ha recurrido a instancias superiores.

Este nuevo caso llega tras una última sentencia en firme que recae sobre Dalas por los diferentes insultos que hizo contra el padre de su antigua pareja Miare y que le obligó a pagar una indemnización de 12.000 euros y leer la sentencia en su canal de YouTube.

Un contrato que tenía como objetivo evitar filtraciones

Ha sido un juzgado de Barcelona el que ha anulado el contrato de confidencialidad que Dalas Review hizo firmar a una de sus exparejas. Aunque se lo hacía firmar a todas ellas. En este contrato se prohibía hablar en público de la relación para evitar que su imagen se viera dañada.

La anulación del contrato llega tras una demanda del propio Dalas contra su expareja Anne Reburn en la que pedía 40.000 euros de indemnización puesto que esta hizo público detalles de su vida personal y atentaría contra este documento.

Tal y como se ha podido comprobar en esta sentencia de diciembre de 2024 este contrato se lo hacía firmar a todas las parejas que tenía como objeto evitar filtraciones. En este caso solo beneficiaba su persona, ya que la "información confidencial" solo se podía difundir con el permiso del otro y siempre que esta fuera positiva. La información negativa no debía salir nunca de la relación según el documento.

Para rechazar este contrato, la jueza se ha basado en que Anne Reburn no contaba con un buen nivel de castellano para entender el contrato que estaba firmando y el alcance que tenía. Además, también detalla que este contrato "no se firmó en unidad de acto" o que "no trae causa en ningún contrato verbal". Causas para la jueza suficiente para anular este contrato.

“El único que salía beneficiado con la firma del acuerdo es el demandante coartando la libertad de expresión de la demandada, que no podía hablar de su relación con él debiendo pedir autorización para ello” apunta la magistrada. Y es que con este contrato Dalas quería evitar que se filtraran detalles sentimentales o incluso de índole sexual.

Esta demanda ya ha tenido recorrido, puesto que en una primera instancia un tribunal le dio la razón a Dalas y condenó a su expareja a pagarle 40.000 euros. Pero después recurrió y solicitó la nulidad del contrato para evitar más problemas, obteniendo esta sentencia que la favorece a ella.

Ahora el youtuber ha recurrido ante la Audiencia Provincial para poder revertir esta nulidad sobre el contrato y que los 40.000 euros de sanción sean firmes. Deberemos esperar a saber exactamente qué dicen los tribunales en siguientes instancias para esclarecer finalmente si este contrato se puede ajustar a derecho o no.





Imágenes | Romain Dancre Dalas Review (YouTube)

