DOGE no tiene ni horas de vida y ya tiene varias demandas: el departamento de Musk en el Gobierno corre el riesgo de ser prohibido

Donald Trump ya ha vuelto a la Casa Blanca. Un acto en el día de ayer que contó con muchos puntos claves, siendo uno de ellos la firma de decenas de órdenes ejecutivas que van a remover las entrañas del país. Entre estas se incluye el nuevo marguen de 75 días para TikTok, la salida del Acuerdo de París, la abolición del marco de la IA que aprobó Biden o la creación de DOGE para Elon Musk.

Ya el año pasado conocíamos que Elon Musk iba a tener un papel relevante en el Gobierno de Estados Unidos al liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Una comisión que pretende asesorar a Trump para realizar recortes en la administración para hacerla más eficiente.

Musk arranca con varias demandas su nuevo departamento

Esta orden cambiaba el nombre del Servicio Digital de Estados Unidos que creó Barack Obama por el de DOGE. De esta manera, la orden establece que los jefes de las agencias estadounidenses deben consultar con este nuevo departamento para crear "equipos DOGE" de al menos cuatro empleados. Estos equipos estarán formados por un líder, un ingeniero, un especialista en recursos humanos y un abogado. Todos enfocados en poder implementar el plan DOGE.

Entre las acciones que se llevarán a cabo se recoge "la modernización de software" para tener una mejor infraestructura de red, abolir agencias redundantes y reducir la plantilla. Todo debe estar listo antes del 4 de julio de 2026, antes de las elecciones que se celebran en noviembre en Ohio para elegir a su gobernador.

Todavía no ha comenzado a funcionar y ya tiene varias demandas a sus espaldas. Son varias las comunidades que han anunciado al menos tres demandas contra este nuevo departamento ante los tribunales. Las razones que ponen encima de la mesa es que no se ajusta a la transparencia que exige la Ley del Comité Asesor Federal (FACA) de hacer reuniones públicas.

La demanda presentada por Democracy Forward apunta precisamente a que esta es una organización "dirigida por multimillonarios no electos" y que no contará con la supervisión que se merece, ya que no será una agencia federal. Si fuera federal, debería haber pasado por el Congreso.

La segunda de las demandas presentada por el National Security Counselors, se centra en que no está bien estructurada la función que va a tener DOGE, echando en falta procedimientos concretos que llevará a cabo. Y la última demanda hace referencia a la falta de experiencia de la gente que va a formar parte de DOGE.

De esta manera, la justicia va a tener que pronunciarse sobre las decisiones de Trump en estas órdenes ejecutivas. Pero a priori las órdenes se van a tener que cumplir y veremos como Elon Musk tratará de coordinar la eficiencia del país.

