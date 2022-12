Elon Musk confirma que dimitirá como CEO de Twitter cuando "encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto"

Se viene fuertes turbulencias a Twitter y a todas las empresas que dirige Elon Musk, pues hace apenas unas horas y a través de un tweet ha confirmado que dimitirá como CEO de Twitter en los próximos días. Esta decisión viene motivada tras la encuesta que realizó la semana pasada en su cuenta de la red social, preguntando si efectivamente debía dimitir. La respuesta fue muy clara: más de un 50% de los votantes quieren que se vaya.

Este es un paso que se ha visto abocado a dar, debido a las polémicas en las que se ha visto implicado como CEO desde la compra de la red social. Una de las más destacadas ha sido la censura a diferentes cuentas, e incluso llegar a bloquear enlaces a otras redes sociales de la competencia.

En el tweet en el que ha anunciado esta decisión que se encuentra en el hilo junto a la encuesta que se realizaron hace unos días no nos ha dejado de sorprender. En lugar de limitarse a afirmar que se iba a ir cumpliendo con la encuesta, ha agregado que lo hará cuando "Elon Musk confirma que dimitirá de Twitter cuando "encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto." Aunque se mantendrá en el equipo de software y servidores.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.