El pueblo ha hablado: Elon Musk pierde la votación sobre seguir dirigiendo Twitter. Esto es lo que ha prometido hacer

Elon Musk lleva un tiempo gestionando Twitter a base de experimentos improvisados, pero también de 'democracia directa', con el ahora dueño de la compañía asumiendo el resultado de las encuestas que él mismo va publicando.

Pero la última encuesta ha sido muy diferente a las habituales. Como te explicamos hace unas horas, lo que estaba ahora sobre la mesa era su propia continuidad como líder de la compañía: "¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta".

Y, tras terminar hace sólo unos minutos el margen de 24 horas dado para votar, el resultado se ha traducido en una derrota de Elon Musk: el 57,5% de los 17 millones y medio de votantes de la encuesta cree que debe dejar paso a otro CEO de Twitter, frente a un 42,5% que defendía su continuidad.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Lo cierto es que este último mes y medio de gestión de Musk al frente de Twitter ha estado plagado de polémicas, rectificaciones y despidos, y eso puede haber pesado en el ánimo de muchos de los usuarios que se han decidido a votar en la encuesta.

Tan sólo en la última semana, ha bloqueado a periodistas y cuentas automatizadas de Twitter por tuitear la localización del propio Musk en tiempo real, ha bloqueado los enlaces a su red rival Mastodon por ser 'potencialmente dañinos', ha dejado a millones de personas sin acceso a Twitter en un intento infructuoso de acabar con los bots, y ha despedido a cientos de trabajadores por no contestar a un email durante el fin de semana.

Hay que recordar que la votación sólo ponía en duda su papel como máximo directivo de la compañía, pero en cualquier caso seguirá siendo el dueño de la misma, por lo que, directa o indirectamente, seguirá teniendo influencia sobre el rumbo de la red social.

Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente se atendrá a los resultados de la encuesta y abandonará su puesto de CEO de Twitter tan sólo mes y medio después de haber desembarcado en la compañía? Claro, que para que Musk pueda abandonar su actual puesto antes debe elegir un sucesor. Y por ahora, según él mismo confiesa, no hay ninguno disponible...

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.