Elon Musk vuelve a retrasar su plan estrella en Twitter. Sigue siendo un enorme dolor de cabeza

Con la llegada de Elon Musk a Twitter, la insignia de verificado pasó a costar 7,99 dólares al mes. Este es un precio que mucha gente terminó pagando sin ningún tipo de problema, aunque generó numerosos problemas de suplantación de identidad con importantes empresas. Esto obligó que se tomara la decisión de retirarlo para poder arreglar este problema, anunciando el propio Elon Musk que esta funcionalidad volvería el 29 de noviembre.

Pero el propio Elon Musk ha reconocido que para esta fecha no estará disponible nuevamente el verificado en Twitter para poder comprarlo. Este anuncio lo ha hecho a través de un tweet en el que no ha querido dar una fecha exacta para el lanzamiento con el objetivo de no pillarse los dedos y verse obligado a volver a retrasarlo en un futuro.

Pese a que prometió que su equipo de ingenieros iba a trabajar de manera intensa para poder realizar el relanzamiento, al final no se ha conseguido. El primer problema que se ha presentado es no encontrar una solución clara para poder evitar el gran problema de suplantación de identidad a empresas y usuarios individuales de relevancia.

En un primer momento, se planteaba la posibilidad de que el cambio de nombre en una cuenta fuera verificado siempre por personal de Twitter. Esto hacía que una persona que adquiriera el verificado no pudiera cambiar fácilmente su nombre para usar uno que suplantara a alguna gran empresa como ya ocurrió con la famosa farmacéutica de insulina en Estados Unidos.

Este sistema parece que puede ser al final poco eficiente, ya que Elon Musk no lo ha mencionado más en sus redes sociales. Lo que si ha anunciado es que probablemente se opte por un sistema de colores para diferenciar a las organizaciones a las personas. Un ejemplo podría ser que las organizaciones cuenten con un verificado azul, y las personas individuales tengan un verificado naranja.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals.