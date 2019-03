Epic Games Store ya no es solo Fortnite: ahora arrebata cinco juegos exclusivos y potentes a Steam

Aprovechando el tirón de 'Fortnite', Epic Games se aventuró en diciembre de 2018 a lanzar la Epic Games Store. Por muchos fue visto como un movimiento algo arriesgado ante el dominio aplastante del gigante de los videojuegos de Valve, Steam. Sin embargo, Epic se sentía poderosa y con un argumento para atraer grandes títulos a su plataforma, quedándose con solamente un 12% de los ingresos de los desarrolladores, frente al 30% de Steam. El mismo porcentaje del que por cierto Spotify se queja a Apple.

Pocos días después del lanzamiento de la tienda, contamos que algunos juegos estaban cancelando su salida en Steam para apostarlo todo a la Epic Games Store. Por ejemplo, fue el caso de 'Satisfactory', aunque el gran anuncio fue que 'Journey', tras triunfar en consolas con un estilo visual impresionante, ahora llegaría en exclusiva al PC en la nueva plataforma.

Ahora, además de la prometedora Stadia, que puede cambiar cómo jugamos para siempre, la Game Developers Conference nos deja grandes noticias en lo que a la tienda de Epic se refiere, pues también recibirá en exclusiva títulos inéditos en PC. Son los grandes Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls y Heavy Rain de Quantic Dream, que nunca habíamos disfrutado fuera de los dominios de Sony.

Mas juegos para comenzar a tener un catálogo consistente

Además de estos grandes juegos, Epic Games ha anunciado que a la tienda llegarán otros títulos como Control, una nueva licencia de Remedy, Ancestors: Ancestors: The Humankind Odyssey, del creador de Assassin's Creed, The Sinking City, Spellbreak, Journey to the Savage Planet, Solar Ash Kingdom y The Outer Worlds, de Obsidian.

Contar en exclusiva con 'The Division 2' en PC es un gran hito para una tienda que tiene meses

Además de esto, Epic se alía con Humble Bundle, la popular plataforma de ofertas de packs de juegos y aplicaciones. Ahora ofrecerán códigos canjeables en la Epic Games Store, lo que hace muy atractivo que los distintos usuarios se pasen por la tienda a comprar juegos muy rebajados. También Ubisoft ha sellado una alianza, según la cuál no sólo lanzará nuevos títulos en la tienda (The Division 2 está disponible en exclusiva en ella), sino que llevará también viejos.

Aunque el lanzamiento careciera de títulos, Epic Games está haciendo lo que debe para acercarse a Steam, aunque lograr su status debe ser una carrera de largo plazo, por lo asentada que se encuentra la tienda de Valve.