Estas streamers chinas hacen sus directos sentadas en el suelo debajo de un puente. Hay buenas razones para ello

Este fin de semana, a través de diversas plataformas pudimos ver a decenas y decenas de streamers, muy bien equipados (en realidad equipadas, porque lo que se ve es una inmensa mayoría de mujeres) con sus materiales ideales para crear directos y contenidos en general para redes sociales, sentadas en el suelo bajo un puente. Las imágenes son chocantes.

Más que nada porque realmente es posible ver que muchas de esas personas tienen materiales caros para realizar sus tareas, mientras estaban sentadas en el suelo de un barrio rico.

J/K What's going on is they are gaming the location feature. Streaming platforms allow users to search locally- wealthier neighborhoods mean much higher donations because of the perceived availability of the streamer. Also we just like groups and company- and they co-lab😁 pic.twitter.com/8LKMipfl1r