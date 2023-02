"Nunca volveré a hacer nada igual": este streamer arruinó en Twitch 11 años de carrera por una web de deepfakes de otras streamers

Que un creador de contenido acabe filtrando algún detalle personal de manera accidental es algo que ocurre más de lo que parece. Sin embargo, cuando involucra y hace daño a otras personas es algo que no se puede pasar por alto. Es lo que le ha ocurrido a Brandon "Atrioc" Ewing, popular streamer de Twitch que ha sido cazado en directo con una página abierta de deepfakes de otras streamers con contenido pornográfico.

Atrioc lleva en activo desde que comenzó en 2011 en YouTube. Desde entonces ha ido adquiriendo cada vez más popularidad, asentando una gran comunidad. Sin embargo, decidió tirarla por la borda en el momento en el que hizo clic en aquella página.

Aunque todos los clips están siendo borrados, el medio Dexerto pudo realizar una captura de este suceso, donde se aprecia cómo el creador de contenido tiene la web abierta en su lista de ventanas del escritorio.

La página ofrece montajes de pago realizados por inteligencia artificial de streamers con contenido pornográfico. Según afirma Kotaku, la web es similar en estructura a OnlyFans, haciendo que el usuario deba suscribirse para acceder al contenido.

En su emisión donde se disculpaba con el público y con su pareja de lo sucedido, Atrioc afirma que entró una noche sobre las 2 de la mañana, haciendo clic en un banner de publicidad que supuestamente había encontrado en PornHub. Su dichosa curiosidad hizo que la web se acabara filtrando en uno de sus últimos directos.

Según comenta el creador de contenido, en su comunidad siempre ha hecho campaña contra el sexismo, prohibiendo cualquier comportamiento similar al momento. Atrioc insiste en que es la persona "más normal" y que "nunca volvería a hacer algo así".

Su pareja, la cual se encontraba en su emisión en directo disculpándose, afirma que ella no se siente una víctima, sino que se lamenta profundamente por el daño que esto ha causado a las streamers que aparecen en dicha web, ya que se hicieron eco de que aparecían en la página por medio de este hecho. Aunque decepcionada, su pareja acepta las disculpas.

