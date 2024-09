Este nuevo curso del SEPE y Google te forma gratis en una de las habilidades más demandadas. Y con certificado.

Una de las mejores formas de darle un vuelco a tu carrera es elegir un buen curso online con el que formarte en habilidades en auge de cara al mercado laboral. Según el Barómetro global de la Inteligencia Artificial en el empleo 2024 de PWC, hay hasta un 25% de prima salarial para trabajadores con habilidades en IA.

Desde el SEPE, Google y Fundae lo saben y entre catálogo del Programa de Becas Google Fundae ahora cuentan con 'Fundamentos de IA de Google'.

Se trata de un curso compuesto por los siguientes módulos:

Curso 1: Introducción a la IA

Curso 2: Maximiza la productividad con herramientas de la IA

Curso 3: Descubre el arte de ingeniería de instrucciones

Curso 4: Usa la IA de forma responsable

Curso 5: Mantente a la vanguardia de la IA

Según la información proporcionada, en unas 10 horas, con el curso aprenderemos a utilizar herramientas de IA generativa, a utilizar la IA de forma responsable, escribir instrucciones claras y específicas (es decir, mejorar en escritura de prompts) y desarrollar estrategias para mantenerte al día.

Requisitos y cómo apuntarte a la beca para hacer el curso (y recibir certificado)

Desde Fundae nos explican los principales requisitos para solicitar la beca:

Si resides en España, tienes más de 18 años y ganas de aprender una profesión en el mundo tecnológico y acceder al mercado laboral o mejorar tu situación en un sector al alza, solicita tu beca.

Es decir, nos piden ser mayores de edad y residentes en España para poder solicitar. Sin embargo, en las bases de participación se profundiza y se detalla que "Se dará prioridad de participación a las personas desempleadas y a las personas afectadas por ERTE o ERE" y "se tratará de respetar que el porcentaje de participación de mujeres sea, como mínimo, del 50%".

El curso se imparte en Coursera, pero allí no está disponible aunque queramos hacerlo sin certificado

Una vez analicemos los requisitos y confirmemos que encajamos, tendremos que rellenar el formulario de solicitud, en el cual nos pedirán datos como NIF, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, e-mail, país de residencia, provincia, comunidad, nacionalidad, situación laboral, nivel de estudios, conocimientos en inglés y género.

Solicitud

Si nos aceptan, nos enviarán una invitación para hacer el curso a través de Coursera. Sin embargo, esto no es vinculante para recibir la beca, pues hay que tener en cuenta que tendremos que aceptar la invitación en 7 días, iniciar el curso en otros 7 días y no estar inactivo durante 15 días mientras hacemos el curso. Si no cumplimos esto, podrán revocarnos la beca y dársela a otro candidato.

Según las bases, el curso utiliza vídeos en inglés subtitulados al español, y tiene una duración de 9 horas en total. Para hacerlo correctamente, aunque con cierta flexibilidad habrá que dedicar 3 horas semanales durante 3 semanas. Está planteado para no superar en ningún caso los 30 días de duración desde que nos incorporamos al programa.

Una vez finalicemos el curso, Google expedirá un certificado online que podemos compartir e imprimir. Es algo que distingue a este curso de muchos otros cursos online, que podemos hacer pero en los que no obtendremos certificado si no pagamos.

