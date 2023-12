Este programa se está instalando en tu PC con Windows 10 y 11 sin que lo sepas: Microsoft ya lo está investigando

En los últimos días, muchos usuarios se están encontrando en su menú de inicio una aplicación poco habitual llamada 'HP Smart'. A priori parece normal que este programa venga instalado por defecto en todos aquellos portátiles y ordenadores de sobremesa que sean de HP, pero el problema es que también se está instalando sin autorización en el resto de equipo de otras marcas.

Estamos hablando de una instalación automática y sin permisos a través de la Microsoft Store en Windows 10 y Windows 11. Esto genera, como es lógico, una gran confusión al ver una app en el menú de inicio de repente que no has instalado y que no tiene ningún tipo de sentido. Tú mismo puedes comprobarlo al buscar en el menú de inicio "HP" y ver si aparece o no.

Una aplicación de HP que se instala sin que lo sepas

Desde Microsoft han informado que están al tanto de esta situación anómala y que como es lógico están investigando. Según Windows Latest, las pruebas que han realizado concluyen que se está instalando automáticamente en todas las versiones de Windows, incluyendo Windows 11 23H2 que es la más reciente.

HP Smart es una app autorizada en la Microsoft Store y que está destinada a administrar las impresoras de esta marca, y que aparece en los ordenadores de HP. Pero lógicamente, si no tienes una impresora HP conectada al ordenador o un equipo de este fabricante, no tiene ningún sentido que se instale automáticamente.

Esta app la encontramos fácilmente en la configuración del dispositivo en la pestaña "Aplicaciones" en la parte derecha. Y es que no supone ninguna amenaza para el dispositivo al no instalarse de manera externa al entorno controlado por Microsoft. Obviamente, también hablamos de una app oficial que no realiza ninguna mala acción sobre el equipo.

Pero para poder suplir nuestra necesidad de conocer el porqué de esta instalación, todavía vamos a tener que esperar. Microsoft no ha dado detalles, salvo que está al tanto de este problema, aunque esperamos que en los próximos días o semanas sepamos algo más al respecto.

Imágenes | Arnav Singhal

