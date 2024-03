El ex CEO de Twitter y otros líderes demandan a Elon Musk: "no son meros desvaríos de un multimillonario egocéntrico"

Un grupo de antiguos ejecutivos de Twitter acaban de demandar a Elon Musk y a X por deudas que el magnate y su empresa tienen con los antiguos líderes de la red social. Y en la demanda dicen unas cuantas cosas muy críticas con Musk y su actitud con otras personas.

La demanda llega de parte de del ex director ejecutivo Parag Agrawal, el director financiero Ned Segal, el jefe legal Vijaya Gadde y el asesor general Sean Edgett. Dicen que Musk les debe 128 millones por no haberles pagado la indemnización.

La compra de Twitter fue un proceso polémico. No hay que olvidar que, mientras estaba en marcha, Elon Musk decidió que ya no quería comprar Twitter, pero sus directivos quisieron forzarlo a mantener su palabra en los tribunales hasta que se hizo efectiva.

El final de este proceso de adquisición fue acompañado además de despidos. Los primeros en decir adiós a la empresa fueron sus máximos directivos. Y es que tanto el CEO, Parag Agrawal, como Ned Segal (CFO), Vijaya Gadde (responsable de políticas de la empresa), Sean Edgett (consejero general) o Sarah Personette (responsable de clientes), tuvieron que dejar Twitter. Algunos de ellos, escoltados por seguridad.

Qué dice la demanda a Musk

En su demanda, los abogados de los ex ejecutivos de Twitter dicen que después de que Musk se respaldara en un acuerdo para comprar Twitter, ahora X, por 44 mil millones de dólares, se vengó personalmente de estos ejecutivos y trató de recuperar algunos de sus gastos. Para ello, se negó "repetidamente a cumplir otros compromisos contractuales ”.

La denuncia recuerda que Musk y su empresa X acumulan 25 demandas por falta de pago a proveedores de software y servicios y dice el texto que "Musk no paga sus cuentas, cree que las reglas no se aplican a él y usa su riqueza y poder para pisotear a cualquiera que no esté de acuerdo con él".

La denuncia también alude a los comentarios de Musk publicados en la biografía hecha Walter Isaacson, de que "cazaría a cada uno de los" ejecutivos y directores de Twitter "hasta el día de su muerte". Esas palabras se habían analizado en un artículo de FT.

Los abogados de los ex ejecutivos de Twitter argumentan: “Estas declaraciones no fueron meros desvaríos de un multimillonario egocéntrico rodeado de facilitadores que no estaban dispuestos a confrontarlo con las consecuencias legales de sus propias decisiones. Musk le contó a Isaacson específicamente cómo planeaba estafar a los ejecutivos de Twitter con sus indemnizaciones por despido para ahorrarse 200 millones de dólares”.

Como ha publicado Xataka, Elon Musk está ahora mismo acorralado por las demandas y es que solo los exempleados de X le reclaman 500 millones en indemnizaciones.

