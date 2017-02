Fin del roaming, tejedoras de software y buscadores para stalkers. Internet is a Series of Blogs (398)

‘Fact-checking’, ‘Explainer’, son muchos los términos técnicos que estamos utilizando hoy en día para hablar de información, pero la mayoría de ellos no son nuevos. EN Yorokobu nos hablan sobre tendencias periodísticas , contándonos las que funcionan, las que no y las que vuelven del pasado.

Y ya que estamos hablando de redes sociales, una de las que más en silencio está evolucionando está siendo LinkedIn. Pero que lo haga en silencio no quiere decir que no lo haga. En Hablando en Corto nos dicen cuales son las seis funciones que han desaparecido de LinkedIn tras su último rediseño.

"Ayer a última hora los de YouTube me dijeron que el vídeo no sería repuesto a su estado original, debido a que cuando aparece un dildo en un vídeo este es para +18... a no ser que ese vídeo tenga algo artístico o educacional". En Magnet nos cuentan cómo los youtubers siguen riéndose de la censura de YouTube, y aquí tenéis el vídeo de prueba.