Una mujer deja su CV en una tienda en Gijón pero insiste al jefe que no la llame, porque no quiere trabajar. Tiene sus motivos

El dueño de una tienda de regalos de Gijón (o Xixón) ha contado en su TikTok lo que le pasó con una mujer en búsqueda de empleo. Cuenta que estaba en su negocio y alguien entró y le preguntó si podía dejar ahí su CV. El empresario respondió que sí y ella también le pidió sellar otro segundo CV que ella tenía que llevarse. Dice él que es la primera vez que le piden sellar un curriculum pero que no tuvo inconveniente.

Tras esto, comenta que la mujer le dijo que no quería que la llamaran para trabajar: "Pero por favor, eh, no me llaméis, eh, para el verano que no quiero trabajar. No me llaméis, no me llaméis", como ha explicado Alejandro Cosío en la cuenta de TikTok que tiene para promocionar su tienda.

Cuando una persona está desempleada y recibe una prestación, lo hace para que busque otro empleo. Y hay varias maneras de acreditar que estás en "búsqueda activa de empleo" (aunque en este caso muy activo no es). Una es inscribiéndose en ofertas de portales de empleo otra es entregar tres o cuatro CV en empresas (por eso pidió sellarlo) y luego demostrarlo ante el SEPE.

Estafadores de la búsqueda de empleo

En algunos medios de comunicación hablan de este perfil de personas como "estafadores" ya que están recibiendo una prestación pública pero sin la intención de reincorporarse al trabajo.

En la publicación de Cosío hay personas que dicen haber vivido situaciones similares como gente que pide el sello para que no le quiten la prestación pero añaden que si desde el servicio de empleo llaman a la empresa preguntando por esa persona, que digan que es que la empresa no se interesó por ese perfil.

Muchas personas se muestran enfadadas porque, finalmente, esas prestaciones que se pagan son gracias a los impuestos de quienes sí trabajamos, por lo que el favor que estas personas piden va, realmente, contra el interés común.

Otra gente pide comprensión ya que cada individuo tiene una situación. Por ejemplo una mujer recuerda su propia historia: hizo algo similar, porque estaba a punto de abrir su propia empresa y necesitaba centrarse en eso mientras estaba cobrando el paro, por lo que tenía tiempo esos meses de trabajar para alguien más.

Alejandro Cosío, en un programa de televisión en el que estuvo contando la anécdota también ha dicho a la gente, sobre todo a los jóvenes, que aprovechen que en verano hay empresas que necesitan a gente extra porque sus empleados se van de vacaciones. Aunque sea una oportunidad de solo 15 días, dice que es una forma estupenda de darse a conocer y así, si la empresa acaba necesitando a alguien recurrirá a quien ya conozca y sepa que trabaja bien.

