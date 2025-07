Este genial proyecto te permite usar Windows XP en tu navegador y es un viaje directo a la nostalgia y los juegos retro

Windows XP marcó una época para millones de usuarios. Su característico sonido de inicio, el icónico fondo de pantalla y su botón de inicio verde son elementos que están ya muy grabados en la mente de toda una generación. Si sientes nostalgia por aquellos tiempos, pero no quieres complicarte con máquinas virtuales, hay una solución perfecta: ejecutarlo en el navegador.

Un desarrollador ha creado una fiel recreación de Windows XP que se ejecuta directamente en tu navegador. Es la forma más rápida y sencilla de volver a los años 2000 y recordar cómo era la informática antes de la llegada de tiendas de aplicaciones o asistentes de inteligencia artificial. Y lógicamente viene también con juegos clásicos preinstalados.

Rescata la experiencia de Windows XP desde tu navegador

El proyecto, compartido por el usuario ducbao414 en Reddit es sin duda una declaración del amor que le procesa a Windows XP. Según su creador, esta versión web la desarrolló "como una forma de revivir la nostalgia de mi infancia, y con suerte, traer de vuelta algunos buenos recuerdos para otros también". Y es que parece que todo está planeado, porque el momento de compartirlo no fue casualidad: coincidió con el 25 aniversario del inicio de desarrollo de Windows XP.

Para acceder simplemente se tendrá que entrar a la dirección win32.run.

Es importante aclarar que esta versión no se trata del sistema operativo real funcionando en la web, sino una recreación muy detallada que se ha construido desde cero. El resultado es muy sorprendente: una fiel captura del movimiento del teclado, del diseño del explorador de archivos o también de los programas más clásicos como Bloc de Notas o Paint.

Y, por supuesto, la joya de la corona para muchos: los juegos. Podrás echar una partida al Buscaminas, al Solitario o incluso al mítico Pinball 3D, algo que ya no vemos en las instalaciones limpias de Windows 11.

Aunque no es perfecto. Lógicamente, al ser una recreación, tiene limitaciones. Por ejemplo, el icono de Internet Explorer no abre un navegador funcional, por lo que no se podrá navegar dentro de internet dentro de la web (también es que sería un poco distópico). Sin embargo, el objetivo del proyecto no es ser una herramienta de productividad.

Este proyecto es una prueba más de que, casi 25 años después de su lanzamiento, Windows XP sigue vivo en el corazón de muchos. Se suma a otras iniciativas de entusiastas que mantienen el sistema operativo funcionando en hardware moderno y a las constantes comparaciones con Windows 11, donde muchos todavía echan de menos algunas de las características que hicieron grande a Windows XP.

