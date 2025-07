Que te dejen expulsar la GPU como si fuera un USB: un bug muy conocido en Windows y con el que se debe tener cuidado

En Windows siempre hay lugar para la sorpresa, y a veces, para la reaparición de fallos que creíamos olvidados. Si alguna vez has ido a la esquina inferiro derecha de la pantalla para expulsar un pendrive de manera segura, es posible que hayas visto que se puede expulsar también la tarjeta gráfica. Y no, no es un espejismo: es un bug. Un extraño y persistente bug que ha vuelto a aparecer en Windows 11 de manera reciente.

La opción, que normalmente está reservada para los dispositivos de almacenamiento que se pueden extraer, está apareciendo de nuevo para las tarjetas gráficas dedicadas (dGPU), tanto en ordenadores de sobremesa como en portátiles. Esto es algo que ha generado muchas dudas entre los usuarios que no entendían por qué aparecía esta opción.

Un bug que genera una gran tentación a expulsar la GPU

A priori la GPU es un componente fundamental y permanente que está conectado de manera física a la placa base y no es algo que se puede quitar con el ordenador encendido. Pero ya tenemos experiencia en este bug. Lleva años apareciendo y desapareciendo en distintas versiones de Windows y ahora parece estar afectando sobre todo a los sistemas que están equipados con GPUs de Nvidia, lo que sugiere que el fallo pueda estar en un controlador de la tarjeta gráfica.

La gran pregunta aquí es: ¿qué ocurre si la curiosidad te vence y se pulsa el botón 'expulsar'? Aunque pueda parecer que nos vamos a quedar sin señal de vídeo en ese mismo momento, un usuario ha querido hacer la prueba y ser el 'valiente' de pulsar en expulsar su GPU. A partir de ese momento, la pantalla se quedó en negro momentáneamente con el clásico sonido que emite Windows de 'sonido desconectado'.

Pero no se quedaba el componente desconectado siempre. Al momento la GPU se reconectó sola sin necesidad de reiniciar el ordenador. Y a pesar de que el proceso parece reversible, y según los expertos no debería causar ningún daño permanente al hardware, lo más sensato es evitar pulsar en el botón. Porque algo sabemos de la informática, es que cada elemento funciona diferente.

Aunque en la mayoría de los PC es un simple error, existen escenarios donde una función así sí tendría sentido. Por ejemplo, en configuraciones con tarjetas gráficas externas (eGPU) o en sistemas capaces de alternar de forma fluida entre una gráfica dedicada y una integrada. En esos casos, poder "desconectar" la GPU dedicada de forma segura sería una ventaja.

De momento la solución pasa por evitar la tentación de pulsar en este botón, y también esperar a que Microsoft o Nvidia lance un nuevo parche que solucione este bug que tienen algunos usuarios.

