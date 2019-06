Genius acusa a Google de robarles letras de canciones sin darse cuenta que llevaban una especie de código morse

Hasta hace unos años, cuando buscabas en Google una letra, en primer lugar aparecían decenas de páginas especializadas en este tipo de contenido. Desde 2014 es diferente, ya que Google te ofrece directamente la letra en la propia búsqueda.

Obviamente, esta práctica está afectando mucho a las plataformas especializadas en almacenar y organizar las letras de canciones. Genius, una de las más conocidas, ha acusado a Google de "robar su contenido".

More than 60% of mobile searches just end and don’t click on something else (Google).



Is that a sign of success of the mobile web or the end of mobile web? — Steven Sinofsky (@stevesi) 16 de junio de 2019

¿Y cómo sabe Genius que Google ha robado las letras de su plataforma? (al fin y al cabo, las letras deberían ser las mismas en todos los sitios). Genius afirma que añadieron una especie de código morse en sus letras, alternando apóstrofes normales y en cursiva en sus letras.

Google responsabiliza a sus socios

Genius se encontró esté código en muchas de las letras que Google había indexado, y aseguran que en más de cien casos los apóstrofes coincidían al 100% (tanto en forma como en posición).

En declaraciones al Wall Street Journal, Google asegura que se toma "los derechos de autor muy en serio", y responsabiliza a sus socios. LyricFind es una de las plataformas de letras con las que Google tiene un acuerdo, y en ese mismo artículo niegan haber obtenido las letras vía Genius.

"Estamos investigando este problema con nuestros socios y si descubrimos que no respetan las buenas prácticas pondremos fin a nuestros acuerdos".

Aunque, al menos de momento, no se han tomado acciones legales, Genius asegura que Google ha violado la ley de antimonopolio y sus propios términos de servicio. De todos modos, Genius no posee derechos sobre las letras, ya que es una plataforma especializada en almacenarlas y mostrarlas.

No debemos olvidar que compañías como Apple han llegado a un acuerdo con Genius, y desde finales del año pasado utilizan su base de datos para mostrar letras dentro de Apple Music.