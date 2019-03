El Gobierno toma la delantera contra las noticias falsas en las elecciones creando un órgano para combatirlas

Hace unos días conocíamos que Facebook había mantenido reuniones con portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones generales en España, ya que la red social está "muy preocupada" con el efecto que puedan tener las fake news en estos comicios.

Pocos días después, el Gobierno ha activado un órgano que tiene como principal misión combatir la desinformación en las elecciones. Esta unidad estará coordinada por expertos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Estado de Comunicación y de algunos ministerios.

"Estamos empezando", aseguran desde La Moncloa

No olvidemos que en las pasadas elecciones estadounidenses las fake news tuvieron bastante que ver con su resultado, marcando un antes y un después en la historia de plataformas como Facebook.

El Gobierno español sabe que la manipulación informativa es muy peligrosa durante unas elecciones, pero desgraciadamente a día de hoy no existen métodos que garanticen la detección de noticias falsas:

"Estamos empezando. Por el momento no hay herramientas informáticas que garanticen la detección de las llamadas fake news. Estamos pidiendo a empresas de alto nivel que trabajen en programas que las detecten, pero no es sencillo".

Son declaraciones de una fuente de La Moncloa a El País. Además de esta unidad, también existe un grupo de personas (coordinadas por La Moncloa) que se encarga de rastrear las redes sociales en busca de noticias falsas.

Afirman que "se analiza caso por caso", y eso significa que no existe un protocolo fijo de actuación. Por ejemplo, en algunos casos dicen que será mejor no hacer nada para no "hinchar la bola de nieve", mientras que en otras ocasiones se podría llegar a contactar con la prensa tradicional para que emitan un comunicado.

Sabiendo todo esto, los usuarios y votantes también tenemos la responsabilidad de tomar con cautela todo lo que encontramos en las redes sociales durante el periodo electoral (sobre todo si lo vamos a volver a compartir).

Puede ser de ayuda acudir a estas extensiones y webs que nos ayudarán a detectar si nos encontramos ante un bulo o realmente es una información que ha sido contrastada.