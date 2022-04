Google Cloud estrenará en mayo un nodo en España: qué significa y qué servicios ofrece la nube de Google

Google Compute Engine: Este ejemplo de IaaS ( Infraestructure as a Service ) nos permite, por ejemplo, ejecutar máquinas virtuales en la nube. Desde aquí se ejecutan, por ejemplo, los buscadores de Google y YouTube.

Google App Engine: Ejemplo de PaaS (Platform as a Service) destinado a desplegar aplicaciones basadas en Node.js, C#, Java, Python, .Net, HPHP, Go o Ruby.