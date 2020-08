Google como alternativa a la Universidad: certificados en seis meses que ellos consideran equivalente a una carrera de cuatro años

Y por apenas 300 dólares. La nueva iniciativa de Google es una serie de cursos con certificación que la misma empresa va a considerar como el equivalente a una carrera universitaria de cuatro años. Dicen que han sido creados para ayudar a la gente a obtener los requisitos necesarios para optar por trabajos de alta demanda sin necesidad de un título.

El programa está enfocado principalmente en Estados Unidos como parte de las iniciativas de Google para ayudar a la recuperación de la economía durante la crisis del COVID-19. Explican que debido a lo fuera de alcance que está la educación universitaria para muchos ciudadanos, han decidido ofrecer estos certificados profesionales para los interesados en aprender habilidades digitales de alto y mediano nivel.

Google ya ofrecía otros programas con certificación: el programa de especialización para profesionales en soporte IT lanzado en 2018, y el de Python que fue lanzado este año. Sin embargo, la novedad aquí no es solo que la misma empresa pase a considerar estas certificaciones como el equivalente a un título universitario, sino que han añadido otros tres programas:

Todos los cursos han sido diseñados por profesionales de Google que trabajan en estos campos, los estudiantes no necesitarán tener ningún tiempo de experiencia previa para tomar las clases, y además de ofrecer la certificación por 300 dólares a través de Coursera, van a entregar 100.000 becas.

In our own hiring, we will now treat these new career certificates as the equivalent of a four-year degree for related roles.