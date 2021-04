Google Earth ahora muestra cómo ha cambiado (casi) cualquier parte del mundo en los últimos 37 años: así puedes verlo

Google Earth ha presentado hoy una gran actualización a su servicio, la mayor desde el año 2017 y que tiene como principal característica que ahora podrás ver la tierra desde una nueva dimensión, que es “el tiempo” gracias a la función Timelapse. Esto se traduce a que Google ha integrado 24 millones de fotos satelitales tomadas en los últimos 37 años. Ahora podrás ver cómo ha pasado el tiempo por lugares del mundo.

Además de los 24 millones de fotografías, Earth se ha actualizado con más de 800 vídeos Timelapse en 2D y 3D para uso público. En esta función, puedes seleccionar cualquier vídeo que desees como un vídeo MP4 listo para usar.

Cabe decir aquí que aunque la líder de este proyecto afirma que puedes ver cualquier lugar del mundo, hay que decir que no he conseguido encontrar mi pueblo. De hecho, de Asturias solo está el cambio que ha vivido la capital, Oviedo (que no muestra inmensos cambios, al menos desde la perspectiva Earth). Así que, aunque es una inmensa base de datos global, todos todos los lugares no están.

Fenómenos naturales y cambio climático

Una de las conclusiones más obvias de estas imágenes es cómo el cambio climático está afectando a la tierra. Y ese es el objetivo de Google. Según Rebecca Moore, directora de Google Earth, Earth Engine y Outreach “nuestro planeta ha registrado un rápido cambio ambiental en los últimos 50 años - más que en cualquier otro periodo de la historia” y con Timelapse de Google Earth tenemos una visión mejor - y más cercana- de cómo está cambiando el planeta.

Además de esos cambios, también se pueden ver fenómenos naturales que han tenido lugar durante estas décadas. Para hacer una búsqueda más precisa sobre lo que cada uno quiera ver. Puedes mirar según las regiones del mundo o según temas que más te interesen: agricultura, infraestructura, agua cambio de bosques, megápolis o belleza frágil, entre otros. Al buscar el lugar que te interesa puedes ver un vídeo corto en 2D, 3D o descargarlo que va mostrando ese lugar con el paso de los años.

Cómos se ha desarrollado este proyecto

Para desarrollar esta tecnología que hace posible Timelapse Google ha colaborado con los expertos del CREATE Lab de la Universidad Carnegie Mellon. "Cuando nos dispusimos a analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra surgieron cinco temas: los cambios forestales, el crecimiento urbano, el calentamiento, las fuentes de energía, y la frágil belleza de nuestro mundo", ha dicho la directora del proyecto.

Para integrar las imágenes animadas de Timelapse en Google Earth se reunieron más de 24 millones de imágenes satelitales tomadas entre 1984 y 2020. En total, se necesitaron más de 2 millones de horas de procesamiento en miles de máquinas en Google Cloud para "tejer" 20 petabytes de imágenes satelitales en un único mosaico de vídeo de 4.4 terapixel (el equivalente a 530.000 vídeos en resolución 4K).

Timelapse de Google Earth se apoyó en materiales de la NASA y el programa Landsat del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el primer programa civil del mundo para la observación de la Tierra y sin el programa Copernicus de la Unión Europea con sus satélites Sentinel.