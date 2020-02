Google Earth al fin puede usarse en otros navegadores aparte de Chrome

Tras unos tres años desde la eliminación de la aplicación nativa de Google Earth y su traslado a la web, finalmente podemos disfrutar del sitio en otro navegador que no sea Chrome. Earth, al igual que varios servicios de Google, estaba diseñado de una forma que solo podía usarse en el navegador de la empresa.

Ahora podemos entrar a Google Earth desde Firefox, Edge, Opera, Vivaldi, Brave, pero no desde Safari, puesto que el navegador de Apple no tiene "el soporte adecuado" para las tecnologías web que está utilizando Google.

Google Earth se mudó a WebAssembly

La razón, al menos según explica Google, por la que Earth solo estaba disponible en Chrome fue porque el sitio se construyó utilizando la tecnología Native Client (NaCI), una solución que solo funcionaba con su navegador puesto que era la "única disponible en ese momento".

La razón por la que ahora Google Earth puede usarse en otros navegadores es porque ya no usan NaCI, sino que se han mudado a WebAssembly. NaCI es una tecnología de sandboxing para ejecutar código nativo en C y C++ dentro de un navegador, algo para permitir ejecutar webapps a velocidad nativa, algo que Google usa con ChromeOS.

Y a pesar de que navegadores como Opera, o Brave, o ahora el mismo Edge de Microsoft están basados en Chromium, que también soporta NaCI, Google Earth no podía usarse desde ellos. Con WebAssembly, el estándar de la W3C para traer código nativo a la web, ahora podemos disfrutar de la plataforma en el resto de navegadores principales.

El mensaje decía que "tu navegador no admite Google Earth", en lugar de decir que Google no soporta otros navegadores más que el propio

Excepto por Safari, el equipo de Google dijo que tenían bastante camino por recorrer y que planean traer el soporte al navegador de Apple, pero culparon a la empresa por no tener mejor soporte para WebGL2.

Al menos con Google Earth, la empresa no ha decidido añadir alguno de sus avisos pro Chrome. Desde no hace mucho a los usuarios de Edge, Google les está recomendando usar Chrome por "mayor seguridad", y no olvidemos los mensajes de incompatibilidad con Google Docs. Si usas Firefox o cualquier otro navegador menos popular seguramente alguna vez has visto el infame mensaje de "esta web funciona mejor con Chrome".

Google puede decir que se trata de tecnologías incompatibles, o de que soportan los estándares abiertos de la web y todo lo que quieran, pero Earth no es el único servicio "solo Chrome" que la empresa tiene o ha tenido. Esto pasó con el muerto Inbox, Hangouts, AdWords3, Meet, Allo, YouTube TV, y YouTube Studio.