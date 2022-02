Google lanza Chrome OS Flex para revivir ordenadores viejos y sustituir a Windows o MacOS cuando quitan agilidad al equipo

Google ha anunciado que su sistema operativo Chrome OS sale de los Chromebooks con el objetivo de poder dar potencia a tus viejos PC y Mac. Llega el bautizado como Chrome OS Flex, que podrá instalarse gratuitamente incluso en ordenadores que tengan hasta 13 años de edad y darles vida. Recordemos que los viejos equipos fallan con las nuevas versiones que Windows y MacOS traen al mercado.

Quienes quieran probar una versión temprana de Chrome OS Flex deben registrarse en la web de Chrome Enterprise y dar unos datos personales. Eso sí, por ahora, el sistema operativo está en fase de acceso temprano y "es posible que experimentes cierta inestabilidad", advierten desde Google. Por ahora, el modo de prueba es solo para clientes empresariales.

Lo que sí promete la firma de Mountain View es que, aunque tu equipo sea viejo, Chrome OS Flex ofrecerá seguridad a tu PC o Mac, tendrán un arranque rápido, no se van a ralentizar con el tiempo, se actualizarán automáticamente en segundo plano y podrán ser gestionados desde la nube. Chrome OS Flex parte del código fuente de Chrome OS y, por tanto, tendrá el mismo ritmo de actualizaciones. Este SO podría definirse como una versión de Chrome OS que se adapta al hardware del equipo.

Cabe destacar que no ofrecerá Play Store, por lo que no se podrán instalar apps de Android, pero si tienes un equipo no muy viejo, sí que podrá admitir las apps de Linux.

Cómo hacer esta actualización

Si tienes un PC o un Mac puedes acceder a esta actualización de forma gratuita. La misma Google ha lanzado este sistema operativo pensando en equipos viejos que vayan muy lentos con Windows o con MacOS o que ya no tengan acceso a las actualizaciones de seguridad de una manera ágil.

Si quieres probar el software, aunque estemos en las versiones iniciales, la firma te da la oportunidad de probarlo con un USB antes de que te lances a reemplazar Windows o Mac por Chrome OS. La empresa promete que la descarga solo lleva unos minutos.

Primero puedes crear una unidad USB de arranque de Chrome OS Flex para probarlo antes de instalarlo, como decíamos y como muestra la imagen anterior en "Step 1". Si te gusta cómo funciona y estás dispuesto a decirle adiós a al sistema operativo que estás usando, luego es cuando debes instalar Chrome en tu equipo. También puedes llevar Chrome OS Flex a más dispositivos de la empresa mediante una unidad USB o una implantación en red.

Recuerda que este sistema operativo lo que te ofrece es una gestión basada en la nube. Chrome OS Flex y Chrome OS no son iguales. El primero carece de funciones como la virtualización de aplicaciones (ya explicábamos antes que no podrás cargar aplicaciones de Android en estos viejos equipos).

Para probar Chrome OS Flex necesitas un PC con Windows o Mac y Google Chrome, para crear el USB de instalación; un pendrive USB con 8 GB de capacidad o más; un PC con arquitectura X86-64 de Intel o AMD; un equipo con al menos 4 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento; y procesador y gráfica, a ser posible, que sea de después de 2010