Google quiere que los dejes grabar tu voz cuando hablas con sus altavoces inteligentes o con el Asistente en Google Home

Pero al menos esta vez están pidiendo consentimiento activo antes de comenzar a grabar. Si tienes un altavoz inteligente de la empresa como el Google Home o Google Home Mini, usas el asistente de Google, o la búsqueda por voz, deberías tener un email en tu bandeja de entrada explicándote cómo han actualizado tu configuración de voz y audio.

Google acaba de actualizar la opción de grabaciones de voz y audio en nuestras cuentas para incluir información más detallada sobre cómo utilizan las grabaciones de audio. Esto quiere decir que ahora antes de guardar grabaciones de audio en nuestra cuenta para ayudar a mejorar sus tecnologías de reconocimiento de voz nos van a dar más control y mantendrán la opción desactivada hasta que revisemos el ajuste y lo activemos nosotros mismos.

Ok Google ¿recuerdas cuando te pregunte...?

Algo que mucha gente no sabe es que absolutamente toda la actividad que llevamos a cabo desde nuestra cuenta de Google se almacena en nuestro panel de Actividad. Ahí te puedes encontrar desde tu historial de ubicaciones, a tu actividad en la web, aplicaciones que has usado en Android, búsquedas, y grabaciones/transcripciones de las cosas que le has dicho al Asistente de Google.

Si decides que vas a permitir la grabación de audio, entonces en ese panel te vas a encontrar todas las futuras grabaciones de cuando interactúes con la Búsqueda de Google, el Asistente y Maps. Ten en cuenta que los datos de audio guardados con anterioridad no se ven afectados. Esta actualización no tiene ningún efecto en los datos de audio que ya tengas guardados en tu cuenta de Google.

Todo el audio que Google haya guardado sobre ti antes no se ve afectado por esta actualización, pero lo que graben a partir de ahora, sí

Es importante destacar que este nuevo ajuste no afecta al audio guardado en tu dispositivo o por otros servicios de Google. El audio que guardan otros servicios de Google, como Google Voice y YouTube, se gestiona en esos servicios.

Hasta ahora, si vas a tu panel de actividad puedes encontrar el historial de cosas que les has dicho al asistente de Google en formato de audio y texto, pero hasta que no actives esta nueva opción, no verás audio futuro almacenado en tu historial de actividad.

Recuerda que, desde hace un año es posible pedirle a Google que borre automáticamente algunos de los datos que va almacenando de nosotros, o bien puedes entrar y hacerlo tú mismo de forma manual. La página de actividad de Google es siempre un sitio fascinante que te permite echar un vistazo a la gigantesca cantidad de información que esta empresa almacena sobre nosotros. Y ahora también tienes la opción extra de darles grabaciones de tu voz para que "mejoren sus productos".