Google se asocia con Raspberry Pi para incentivar el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial

Google ya tiene sus propios proyectos de inteligencia artificial, y ahora la Gran G quiere que seas tú el que desarrolle el suyo propio. Para ello se han aliado con Raspberry Pi, la empresa que produce esos ordenadores del tamaño de una tarjeta de crédito con los que se puede hacer multitud de proyectos.

Este hecho supone la primera vez que Google lanza algo así para aficionados al desarrollo de proyectos, que con este proyecto podrán crear su propia versión de asistentes personales domésticos que ya están en el mercado como Google Home o Amazon Echo. Hace ya unos meses que Google anunciaba sus intenciones de colaborar con Raspberry Pi, y por fin lo han hecho.

El kit para fabricar el asistente se está distribuyendo con The MagPi, una publicación especializada en Raspberry Pi. Por lo pronto, los responsables de la publicación han publicado este vídeo demostrando (brevemente) las capacidades del aparato:

Por ahora no se conocen otras vías de distribución, o ni siquiera si Google o el fabricante de ordenadores están pensando en hacer llegar a los usuarios el kit de montaje del aparato de otras maneras.

Lo que sí sabemos es que han habilitado una web donde se ofrece a los usuarios instrucciones de montaje y mucho más, incluyendo descargas de la imagen de software necesario para instalar en el pequeño ordenador e incluso una guía sobre cómo usarlo para que se convierta en el asistente personal doméstico "low cost" ideal.

Además del microordenador, el kit incluye accesorios de hardware que se montan sobre ella. Entre estos accesorios se encuentran un altavoz, una placa que se monta encima de la de Raspberry Pi y a la que va conectado dicho altavoz, y todo lo necesario para crear este asistente doméstico do it yourself. Desde la web del aparato aseguran que hay más proyectos en camino.

