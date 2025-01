El gran cambio que llega a todos los bancos españoles de forma inminente: dependeremos menos de Bizum

Hubo un tiempo en el que las transferencias bancarias eran de las pocas alternativas existentes en enviar dinero de un banco a otro. Es un método que ha evolucionado más bien poco e incluso buena parte de las veces debemos pagar un extra si las queremos inmediatas.

Todo eso quedó atrás con Bizum en lo que respecta a transferencias de pequeñas sumas de dinero. Y es que este sistema para enviar dinero desde nuestro móvil está integrado en todo el tejido bancario nacional, facilitándonos en gran medida esta tarea. Ahora las transferencias tradicionales quieren ponerse al mismo nivel, y pronto entrará en vigor una normativa europea que obliga a las entidades a, como mínimo, hacer que las transferencias inmediatas cuesten lo mismo que las transferencias ordinarias.

Las transferencias inmediatas serán gratis en España a partir del 9 de enero

Ya lo adelantábamos en febrero del pasado año, aunque en ese momento no conocíamos cuándo iba a entrar en vigor. Ahora ya no hay dudas, pues mañana jueves 9 de enero todos los bancos españoles deberán hacer sus transferencias inmediatas gratuitas o, como mínimo, que cuesten lo mismo que las transferencias ordinarias. De esta forma, los usuarios tendrían una alternativa igual de rápida a Bizum y no dependeríamos tanto de este sistema.

Esta directiva involucra a todas las entidades de crédito del área SEPA (Zona Única de Pagos en Euros). El hecho de que las transferencias ordinarias ya fuesen gratuitas en la mayoría de entidades españolas hace que este año las inmediatas también pasen a ser gratuitas en los bancos del país.

Si bien la banca digital y neobancos han ofrecido este servicio sin coste desde su concepción, ahora la banca tradicional también debe dar un paso al frente en este sentido, y hasta ya hay algunos bancos que se han adelantado a esta iniciativa europea, como es el caso de CaixaBank, Santander y Sabadell.

Tal y como cuenta CincoDías, desde mediados de octubre, los clientes de OpenBank ya pueden emitir transferencias inmediatas gratis a través de su Cuenta Nómina. Para el resto de bancos, el 9 de enero esta iniciativa debe entrar en vigor sí o sí, suponiendo una gran ventaja para el usuario al contar con una alternativa más a Bizum para transferir dinero gratis y de forma instantánea.

La transferencia de dinero instantánea se introdujo en la banca en 2017, permitiendo enviar dinero y que éste llegue en menos de 10 segundos a la otra cuenta. Este servicio se encuentra disponible las 24 horas del día y tiene un importe máximo de 100.000 euros. Tampoco hay discriminación de tipo de usuario, pudiendo hacer transferencias tanto si eres particular como si lo haces a nombre de una empresa.

Con la llegada de Bizum, muchos se olvidaron de las transferencias, pues se trata de un sistema muy cómodo en el que una vez vinculado nuestro teléfono móvil al servicio podremos enviar dinero a cualquier persona que esté adherida al servicio con un límite máximo de 5.000 euros al mes.

