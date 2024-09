Recibió por error 341.000 euros en su cuenta del banco y no los devolvió. Ahora se enfrenta a varios años de cárcel

¿Qué harías si te encuentras de la noche a la mañana cientos de miles de euros en tu cuenta bancaria? Esta es la pregunta que se tuvo que hacer en su día un empresario de Alicante que se enfrenta a tres años y media de cárcel por presuntamente no devolver un pago de 341.000 euros que recibió en su cuenta.

Este caso llegará a la Audiencia Provincial de Alicante el próximo 3 de octubre tras negarse el empresario a devolver esta cantidad de dinero que procedía del Ayuntamiento del municipio de Novelda.

Un pago que acabó en las manos equivocadas, ahora a juicio

En el escrito de acusación que ha hecho la Fiscalía se recoge que este dinero se recibió el pasado 2 de septiembre de 2008 en concepto de pago por realizar unas obras en el Conservatorio de Danza de la localidad. Pero todo fruto de un error administrativo del propio ayuntamiento que transfirió este dinero por erro supuestamente.

De este error no se dio cuenta el ayuntamiento hasta el año 2010, cuando fue el Banco de España quien reclamó esta deuda que estaba contraída con el verdadero responsable de esta obra. Es por ello que la fiscalía acusa a este hombre de un delito de apropiación indebida por no haber devuelto este dinero.

Y esto es algo que no le puede salir nada barato a este hombre que no dio la voz de alarma cuando vio en la cuenta bancaria tal cantidad de dinero por un trabajo que supuestamente no había hecho. En concreto, la condena a la que se enfrenta es de 3 años y medio y el devolver este dinero. Aunque será el tribunal quien deba determinar si hubo esta apropiación indebida o no.

Ante estos casos sin duda se está ante una situación comprometida. Al igual que si recibimos un bizum por error y un importe realmente elevado. La situación obviamente es diferente en lo que respecta a las cantidades, pero al final el fondo es el mismo.

