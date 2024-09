Hay quien quiere (y consigue) jubilarse a los 40. Estas son sus cuentas y así lo consiguen

La jubilación es una época a la que mucha gente quiere aspirar cuanto antes mejor. Ahora mismo en España la edad de jubilación está fijada en los 65 años siempre que se haya cotizado 37 años y 9 meses como mínimo. Pero para el resto de personas la edad para jubilarse está ascendiendo hasta llegar a ser en 2027 de 67 años. Pero... ¿Te imaginas poder jubilarte con solo 40 años?

Esta no es una tarea para nada sencilla, ya que jubilarse con cuarenta años requiere de tener un gran colchón económico que permita poder vivir durante el resto de la vida con unos ingresos mínimos por parte del Estado. Pero igualmente y son cada vez más personas las que están optando por este movimiento que requiere de planificación en el ahorro y hacer bien las inversiones para llegar a los 40 años con esta posibilidad.

Jubilarse a los 40 años es cada vez más común en nuestro mundo

Esta idea de jubilarse tan joven tiene una gran historia por detrás. Para comenzar existe un movimiento que se llama Financial Independence Retire Early cuyas siglas son FIRE en inglés. Este movimiento tiene como objetivo buscar la independencia económica a los 40 años. El esfuerzo que se tiene que hacer en la vida laboral activa es mayúsculo, ya que se tienen que aportar buena parte de los ingresos a un plan de ahorro privado que genere una importante rentabilidad.

Porque el problema precisamente está en que en ningún país, o por lo menos en España, no hay posibilidad de recibir ninguna pensión pública a los cuarenta años. Se va a tener que esperar a cumplir los 65 años para tener acceso a este derecho, o en algunas profesiones de riesgo o muy laboriosas se va a poder solicitar una jubilación anticipada.

Entonces... te ves obligado a vivir durante la vida activa muy por debajo de tus posibilidades para posteriormente tener un sustento económico a partir de los cuarenta años y poder aguantar sin un ingreso por parte del Estado y tampoco sin trabajar. En mi opinión, algo aburrido este modelo de vida de dejar de ser activo a una edad tan joven, pero que vemos como cada vez son más personas las que optan por este tipo de modelo.

Ya en Reddit podemos ver como hay un hilo específicamente para este tipo de casos, con decenas de personas comentando sus casos particulares y solicitando asesoramiento para saber cómo van a poder conseguir el objetivo de jubilarse a esta pronta edad. Entre las historias podemos ver como la gente manifiesta que no le importa que lo despidan porque tienen el colchón detrás que le permiten vivir en posición privilegiada.

Otros muestran también como consiguen ingresos con alquileres o inversiones en criptomonedas. Y es que aunque sean pocas personas, la realidad es que hay algunas que consiguen llegar a conseguir el sueño de muchos: jubilarse cuando aún se es joven para disfrutar de lo que queda de vida sin tener que trabajar.

En X también encontramos reflexiones interesantes sobre este modelo de independencia económica. Algún usuario reconoce que no entiende bien el modelo de FIRE porque posteriormente a los cuarenta años no saber bien lo que puedes terminar haciendo más allá de gastar el dinero que has almacenado. Y que puede que no sea mucho.

En definitiva, tal y como vemos en las historias de los usuarios la solución para tener cuarenta años y estar ya jubilado pasa por realizar muchas inversiones que den una alta rentabilidad. Invertir en activos financieros como acciones o incluso apostar por la vivienda para vivir de las rentas que generen puede ser una interesante idea. Pero no es algo para nada sencillo de hacer. Requiere de una gran planificación y también un gran componente de suerte para lograr el colchón que te permita vivir desahogadamente toda una mitad de vida.

