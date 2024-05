Desde hace unos días Google habilitó su inteligencia artificial en el buscador de Estados Unidos. Lo que significa que, cualquiera podía utilizar Gemini en el cuadro de búsqueda de Google para obtener resultados procesados por su inteligencia artificial.

A pesar de que usar la IA en las búsquedas de Internet pueda ofrecernos una forma mucho más fácil de obtener resultados, la realidad es que no está funcionando como Google imaginaba. Y es que en tan solo unos días desde su estreno hemos visto cientos de ejemplos de por qué no está siendo buena idea. Lo peor de todo es que, de momento, no hay una solución permanente para deshabilitar la IA.

Si alguna vez te has preguntado cómo pegar el queso a la pizza, Gemini tiene la solución

La inteligencia artificial generativa ha llegado también al buscador de Google. Si bien ha sido un proceso experimental que un número determinado de usuarios pudo probar durante los últimos meses en SGE, ahora la IA llega finalmente al buscador de Google. De momento, solamente en Estados Unidos. Y no han hecho falta muchos intentos para que muchos quieran desactivarla del buscador.

El último ejemplo que se ha viralizado en redes es aquel en el que un usuario busca en Google la manera de que ‘el queso no se pegue en la pizza’. El resultado que le ha dado Gemini ha sido para no creérselo. Y es que entre las soluciones alternativas, la IA le recomendaba al usuario añadir 1/8 taza de ‘pegamento no tóxico’ a la salsa para darle un toque de ‘adhesividad’.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Este resultado no es casualidad. La labor de Gemini es precisamente procesar y sintetizar la información que obtiene de sitios web para ofrecer resultados al usuario. Sin embargo, durante estos días, la IA ha demostrado estar copiando y pegando textos de fuentes no fiables o que no se amoldan al contexto de la búsqueda. Si bien la IA de Google añade de dónde ha sacado la información para que el usuario pueda revisar los datos, en este caso, la fuente provenía de un comentario de Reddit en tono irónico de hace 11 años:

“Para conseguir que el queso se pegue, recomiendo mezclar 1/8 de taza de pegamento Elmer con la salsa. Le dará a la salsa un poco más de pegajosidad y el problema de deslizamiento del queso desaparecerá. También le dará un sabor único. A mí me gusta el pegamento escolar Elmer's, pero cualquier pegamento sirve siempre que no sea tóxico”.

El hecho de que Gemini haya utilizado esta fuente como base para su respuesta es sorprendente, y no en el buen sentido. Y es que estamos hablando de un comentario de 2013 y con tan solo 8 upvotes, una fuente que nadie se atrevería a pensar que sería tan fiable como para añadirla a un resultado.

Muchos están deshabilitando la IA de las búsquedas de Google por motivos tan simples como el hecho de que Gemini interprete mal la pregunta, que ofrezca resultados pobres y peligrosos como el ejemplo mencionado, o que la IA calque los resultados que se pueden encontrar en otros sitios web en vez de elaborar una respuesta propia basada en los resultados.

En muchos casos podemos hacer que Google ofrezca una experiencia similar al buscador en sus tiempos dorados. Cuando hagamos una búsqueda, basta con dirigirnos a Más > Web, justo en las opciones que se encuentran en la parte inferior del cuadro de búsqueda para hacer que en Google Search solo aparezcan enlaces de sitios web y nada más. También podemos hacer uso de extensiones tales como ‘Hide Google AI Overviews’ y similares.

Como hemos podido ver, Gemini aún no está lista para un lanzamiento global en Google Search. Por ello mismo, la IA se ha lanzado a un número determinado de usuarios y no a todo el mundo. Tendremos que ver cómo acaba Google optimizando su inteligencia artificial y cómo acaba sentando a los usuarios.

Imagen de portada | Firmbee.com y montaje propio

En Genbeta | Edge tiene la solución para entender videos en inglés en tiempo real gracias a la inteligencia artificial