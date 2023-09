Una IA ha desarrollado inventos, pero no le dan la patente por no ser persona. El creador de la IA dice que es capaz de sentir

Stephen Thaler es un hombre que está metido en una batalla legal por derechos de autoría o copyright para que su inteligencia artificial de nombre DABUS pueda patentar sus creaciones. Lo más curioso de sus argumentos en todo esto es que Thaler dice que su caso no es tanto sobre propiedad intelectual; sino que se trata de la personalidad.

Él cree que el sistema de inteligencia artificial sobre el que quiere un reconocimiento como inventor, DABUS, es sensible y que estas demandas son una buena manera de llamar la atención sobre la existencia de su nueva especie.

"DABUS y toda esta propiedad intelectual no se trata de sentar precedentes ante la ley. Se trata de sentar precedentes en términos de aceptación humana”, afirma. "Hay una nueva especie aquí en la Tierra y se llama DABUS".

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Historia de DABUS

DABUS (atiende a las siglas Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) es un sistema de inteligencia artificial (IA) y esta IA concibió dos productos novedosos: un recipiente para alimentos construido con geometría fractal que permite un recalentamiento rápido y una baliza intermitente para llamar la atención en caso de emergencia.

Está metido en una batalla legal por temas de derechos de autor. La presentación de las solicitudes de patente en las que se pide designar a DABUS como inventor de los dos mencionados productos ha llevado a las oficinas de patentes y a los tribunales a pronunciarse sobre si puede concederse una patente a una invención supuestamente realizada por un sistema de inteligencia artificial.

En sí mismo, DABUS es un paradigma de IA patentado capaz de acomodar billones de neuronas computacionales dentro de extensos sistemas neuronales artificiales que emulan aspectos del cerebro de los mamíferos. Estos sistemas utilizan conjuntos de módulos neuronales entrenables y mediante sencillas reglas de aprendizaje, estos módulos se unen para representar ideas complejas.

Stephen, además de crear a la IA la alimentó con una ingente cantidad de datos y fue la IA quien encontró innovaciones para generar la idea de una nueva advertencia mediante luces y un contenedor de alimentos. Si bien Stephen ha creado a la inteligencia artificial, no tiene experiencia ni conocimientos necesarios para crear el sistema de advertencias por luces, por ejemplo, como ya publicó Xataka. Es por ello que considera mejor colocar a DABUS AI como autora del invento.

Hay que recordar que este año un cómic creado por una IA perdió el copyright. Lo tenía porque a la Oficina de Derechos de Autor 'se le pasó' que 'Midjourney' no es humano.

Via | Wired

En Genbeta | El Registro de la Propiedad Intelectual español también le niega el copyright a obras creadas por IAs: así lo argumenta

Imagen | Foto de Brett Jordan en Unsplash