Instagram anuncia nuevas medidas contra los vídeos de TikTok en su feed: priorizarán el contenido original

Ver contenido de TikTok en Instagram es algo que a la compañía nunca le ha hecho demasiada gracia, y durante los últimos meses ha estado pensando en la manera de reducir esta tendencia por parte de los creadores de contenido. Como sabéis, muchos de ellos suben su contenido a TikTok, y para duplicar su visibilidad, repostean su vídeo también en Instagram. Ahora puede que eso esté llegando a su fin.

Desde Instagram han anunciado cambios en su sistema de ranking y algoritmo, priorizando ahora el contenido original sobre aquel que proviene de otras fuentes. Así lo ha comunicado Adam Mosseri, máximo responsable de la plataforma.

Según Mosseri, este nuevo cambio priorizará la originalidad de los vídeos, con un nuevo sistema de ranking que beneficia a aquellos vídeos que se hayan creado en la plataforma. Esto, sin duda, se trata de una medida para disminuir la cantidad de vídeos de TikTok que vemos en los Reels de Instagram.

📣 New Features 📣



We’ve added new ways to tag and improved ranking:



- Product Tags

- Enhanced Tags

- Ranking for originality



Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr