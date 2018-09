Instagram lo niega en rotundo: no está trabajando ni probando una función parecida al retweet

Hace tres días, un editor de The Verge se hizo eco de que Instagram estaba desarrollando y probando una nueva función para republicar contenido de otros usuarios en nuestro perfil, como una especie de retweet, a la que llamarían "regram". Esta función es muy esperada por una buena cantidad de usuarios, pero la empresa la ha negado en rotundo.

Instagram ha confirmado a Josh Constine, editor en TechCrunch, que "no pasará, no está siendo desarrollada y no está siendo probada". El motivo es el siguiente: los usuarios no podrían fiarse de la gente a la que siguen. Constine lo expone de forma sencilla. La empresa siempre se ha jactado de ser "tu ventana al mundo", y el regram sería una especie de ventana al mundo desde los ojos de otra persona.

Tu ventana al mundo desde los ojos de otra persona

Según el editor, con esta función "Instagram sería más aleatoria e imprecedible", y se parecería mucho más a Facebook, que cuenta con la función de compartir desde casi sus orígenes. Uno de los fundadores de Instagram confesó a Wired que llevaban un tiempo pensado en esta función, pero alegaba que preferían centrarse en "tratar de mantener el feed centrado en las personas que conoces en lugar de que las personas que conoces encuentren otras cosas para que veas [...] Nuestro enfoque está más en la autenticidad y en las conexiones que realmente tienes que en cualquier otra cosa".

El actual funcionamiento de Instagram permite tener una idea bastante cercana del contenido que van a subir los usuarios. Una cuenta que sube fotos de edificios siempre subirá fotos de edificios, y el usuario tiene la certeza de que así será, pudiendo decidir si lo sigue o no. El regram afectaría directamente a esta premisa, haciendo que los perfiles fuesen más caóticos y menos personales.

En palabras de Constine, "hacer que sea mucho más fácil reenviar a tu feed en lugar de compartir algo original podría convertir a Instagram en una cámara de eco. Convertiría a Instagram aún más en un concurso de popularidad, con los usuarios compitiendo por la distribución viral".

Sea como sea, la red social ya cuenta con su propio sistema para compartir contenido público y ajeno a través de las historias. Es una forma más sensata de hacer "regram" dado que ese contenido expira a las 24 horas y no entorpece el feed basado en los gustos y preferencias ordenado de forma algorítmica. En conclusión: no, el regram ni existe ni existirá porque, en pocas palabras, no es necesario para el funcionamiento de la plataforma, que ya cuenta con mil millones de usuarios.